यूपी के श्रावस्ती में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां पर मायके वालों ने रहस्यमय तरीके से पहले अपनी लड़की दीपा को गायब किया, फिर पुलिस में हत्या का मामला दर्ज कर ससुराल वालों पर की अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगा दिया.

जब पुलिस ने इस मामले को दर्ज नहीं किया तो लड़की वालों ने कोर्ट की शरण ली और ससुराल वालों पर लड़की की दहेज के लिए हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया. पुलिस ने इस मामले का खुलासा करने के लिए जब सारी गुत्थियों को सुलझाना शुरू किया तो पता चला कि लड़की जिंदा है.

ससुराल से मामा के साथ लड़की हुई गायब

मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना मल्हीपुर के गंगापुर का है. जहां रहने वाली दीपा की शादी करीबन 4 साल पहले इसी थाना क्षेत्र के ओरी पुरवा गांव में हंसराज के साथ हुई थी. दीपा और हंसराज का वैवाहिक जीवन हंसी खुशी चल रहा था. लेकिन अगस्त 2025 में दीपा की मां मायावती ने एक षड्यंत्र रचा और अपने भाई यानी दीपा के मामा के साथ उसको रहस्यमय तरीके से ससुराल से गायब करा दिया.

इसके बाद दीपा के ससुराल में हड़कंप मच गया, मगर ससुराल वालों द्वारा दीपा की तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला. जिसकी सूचना दीपा की मां मायावती को दी गई.

ससुराल वालों ने दहेज हत्या का लगाया झूठा आरोप

सूचना मिलन के बाद मायावती ने फौरन परिवार वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया था. मगर पुलिस ने मामले को दर्ज नहीं किया. जिसके बाद मायावती ने न्यायालय की शरण ली और दीपा के पति हंसराज समेत पूरे परिवार पर दहेज हत्या का आरोप लगाया और मामला दर्ज करवाया. जब पुलिस ने इस मामले को सुलझाना शुरू किया और दीपा के मोबाइल को ट्रेस किया तो, उसकी लोकेशन मुंबई के पुणे में मिली.

जिसके बाद मल्हीपुर पुलिस मुंबई पहुंची और लड़की को सकुशल बरामद कर अपनी कस्टडी में लिया और उससे पूछताछ की. अब दीपा को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा.

तलाश के बाद यू-टर्न ले रही लड़की की मां

लड़की की मां मायावती अब इस मामले पर यू-टर्न ले रही हैं और कह रही हैं की हमें इस मामले पर कुछ जानकारी नहीं थी. उन्होंने आगे कहा कि हमें फंसाने की कोशिश की गई थी, इसलिए हमने भी उन्हें फंसाया और लड़की किसके साथ गई है, यह हमें नहीं पता था. वहीं, लड़की के पिता का कहना है कि जब लड़की गायब हुई तो हमने दहेज हत्या का नहीं बल्कि लड़की की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था.

पुलिस ने लड़की को पुणे से किया बरामद

हंसराज की मां चमेला ने कहा कि करीबन 6 महीने पहले दीपा शौच के बहाने सुबह 4 बजे अपने मामा के साथ गायब हुई थी. इसके बाद हमने उसकी काफी तलाश की, मगर उसका कोई पता नहीं चला. इसकी सूचना उसके मायके वालों को दी गई. हंसराज की मां ने आगे कहा कि हमने कभी भी दीपा को किसी भी दहेज या अन्य मामले को लेकर प्रताड़ित नहीं किया. यह हम पर झूठा आरोप है.

वहीं, बैरहाल पुलिस ने दीपा को पुणे से जिंदा बरामद किया है. पुलिस इस मामले को लेकर दीपा से गंभीरता से पूछताछ कर रही है. अब देखना है कि क्या पुलिस दीपा के माता-पिता पर झूठ हत्या का मुकदमा लिखवाने के आरोप में कोई कार्रवाई करती है या नहीं?