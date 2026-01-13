हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदहेज हत्या में मृत समझी जा रही दीपा जिंदा मिली, मायके वालों ने छुपा दी थी बेटी, ससुराल पर लगाया था आरोप

दहेज हत्या में मृत समझी जा रही दीपा जिंदा मिली, मायके वालों ने छुपा दी थी बेटी, ससुराल पर लगाया था आरोप

UP News: यूपी के श्रावस्ती में एक मामला सामने आया है, जहां मायके वालों ने रहस्यमय तरीके से पहले अपनी लड़की को गायब किया और ससुराल वालों पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया.

By : अम्मार रिजवी | Updated at : 13 Jan 2026 03:04 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी के श्रावस्ती में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां पर मायके वालों ने रहस्यमय तरीके से पहले अपनी लड़की दीपा को गायब किया, फिर पुलिस में हत्या का मामला दर्ज कर ससुराल वालों पर की अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगा दिया.

जब पुलिस ने इस मामले को दर्ज नहीं किया तो लड़की वालों ने कोर्ट की शरण ली और ससुराल वालों पर लड़की की दहेज के लिए हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया. पुलिस ने इस मामले का खुलासा करने के लिए जब सारी गुत्थियों को सुलझाना शुरू किया तो पता चला कि लड़की जिंदा है.

ससुराल से मामा के साथ लड़की हुई गायब

मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना मल्हीपुर के गंगापुर का है. जहां रहने वाली दीपा की शादी करीबन 4 साल पहले इसी थाना क्षेत्र के ओरी पुरवा गांव में हंसराज के साथ हुई थी. दीपा और हंसराज का वैवाहिक जीवन हंसी खुशी चल रहा था. लेकिन अगस्त 2025 में दीपा की मां मायावती ने एक षड्यंत्र रचा और अपने भाई यानी दीपा के मामा के साथ उसको रहस्यमय तरीके से ससुराल से गायब करा दिया.

इसके बाद दीपा के ससुराल में हड़कंप मच गया, मगर ससुराल वालों द्वारा दीपा की तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला. जिसकी सूचना दीपा की मां मायावती को दी गई. 

ससुराल वालों ने दहेज हत्या का लगाया झूठा आरोप

सूचना मिलन के बाद मायावती ने फौरन परिवार वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया था. मगर पुलिस ने मामले को दर्ज नहीं किया. जिसके बाद मायावती ने न्यायालय की शरण ली और दीपा के पति हंसराज समेत पूरे परिवार पर दहेज हत्या का आरोप लगाया और मामला दर्ज करवाया. जब पुलिस ने इस मामले को सुलझाना शुरू किया और दीपा के मोबाइल को ट्रेस किया तो, उसकी लोकेशन मुंबई के पुणे में मिली.

जिसके बाद मल्हीपुर पुलिस मुंबई पहुंची और लड़की को सकुशल बरामद कर अपनी कस्टडी में लिया और उससे पूछताछ की. अब दीपा को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा.

तलाश के बाद यू-टर्न ले रही लड़की की मां

लड़की की मां मायावती अब इस मामले पर यू-टर्न ले रही हैं और कह रही हैं की हमें इस मामले पर कुछ जानकारी नहीं थी. उन्होंने आगे कहा कि हमें फंसाने की कोशिश की गई थी, इसलिए हमने भी उन्हें फंसाया और लड़की किसके साथ गई है, यह हमें नहीं पता था. वहीं, लड़की के पिता का कहना है कि जब लड़की गायब हुई तो हमने दहेज हत्या का नहीं बल्कि लड़की की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था. 

पुलिस ने लड़की को पुणे से किया बरामद

हंसराज की मां चमेला ने कहा कि करीबन 6 महीने पहले दीपा शौच के बहाने सुबह 4 बजे अपने मामा के साथ गायब हुई थी. इसके बाद हमने उसकी काफी तलाश की, मगर उसका कोई पता नहीं चला. इसकी सूचना उसके मायके वालों को दी गई. हंसराज की मां ने आगे कहा कि हमने कभी भी दीपा को किसी भी दहेज या अन्य मामले को लेकर प्रताड़ित नहीं किया. यह हम पर झूठा आरोप है.  

वहीं, बैरहाल पुलिस ने दीपा को पुणे से जिंदा बरामद किया है. पुलिस इस मामले को लेकर दीपा से गंभीरता से पूछताछ कर रही है. अब देखना है कि क्या पुलिस दीपा के माता-पिता पर झूठ हत्या का मुकदमा लिखवाने के आरोप में कोई कार्रवाई करती है या नहीं?

और पढ़ें
Published at : 13 Jan 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Shravasti News UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मिस्टर मोदी, यू विल नेवर...', 'जन नायकन' की रिलीज रुकने पर एक्टर विजय के समर्थन में आए राहुल गांधी
'मिस्टर मोदी, यू विल नेवर...', 'जन नायकन' की रिलीज रुकने पर एक्टर विजय के समर्थन में आए राहुल गांधी
बिहार
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
इंडिया
चीन-पाकिस्तान को भारत की चेतावनी, सेना प्रमुख बोले- 1963 का एग्रीमेंट अवैध, शक्सगाम पर समझौता मंजूर नहीं
चीन-पाकिस्तान को भारत की चेतावनी, सेना प्रमुख बोले- 1963 का एग्रीमेंट अवैध, शक्सगाम पर समझौता मंजूर नहीं
क्रिकेट
परफ्यूम, लोशन और फोकस… बैटिंग से पहले ऐसा होता है विराट कोहली का रूटीन, वायरल वीडियो ने खोले राज
परफ्यूम, लोशन और फोकस… बैटिंग से पहले ऐसा होता है विराट कोहली का रूटीन, वायरल वीडियो ने खोले राज
Advertisement

वीडियोज

टैरिफ पर Trump के इस फैसले ने पूरी दुनिया को चौंकाया, ईरान से Trade को लेकर बढ़ाई टेंशन !
ना EMI, ना करोड़ों—₹10k में Luxury Property का मालिक कैसे बनें?| Paisa Live
Budget 2026-27: Mining Policy से बदलेगा India का Manufacturing Game? | Paisa Live
7 करोड़ की ज़मीन बनी 203 करोड़ | Amitabh Bachchan की Property Deal ने सबको चौंकाया | Paisa Live
Puducherry में बीच सड़क धू-धूकर जली बस, आग लगते ही मचा हड़कंप | Delhi Weather | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मिस्टर मोदी, यू विल नेवर...', 'जन नायकन' की रिलीज रुकने पर एक्टर विजय के समर्थन में आए राहुल गांधी
'मिस्टर मोदी, यू विल नेवर...', 'जन नायकन' की रिलीज रुकने पर एक्टर विजय के समर्थन में आए राहुल गांधी
बिहार
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
इंडिया
चीन-पाकिस्तान को भारत की चेतावनी, सेना प्रमुख बोले- 1963 का एग्रीमेंट अवैध, शक्सगाम पर समझौता मंजूर नहीं
चीन-पाकिस्तान को भारत की चेतावनी, सेना प्रमुख बोले- 1963 का एग्रीमेंट अवैध, शक्सगाम पर समझौता मंजूर नहीं
क्रिकेट
परफ्यूम, लोशन और फोकस… बैटिंग से पहले ऐसा होता है विराट कोहली का रूटीन, वायरल वीडियो ने खोले राज
परफ्यूम, लोशन और फोकस… बैटिंग से पहले ऐसा होता है विराट कोहली का रूटीन, वायरल वीडियो ने खोले राज
टेलीविजन
'लाफ्टर शेफ 3' को ईशा मालवीय ने कहा- अलविदा, खुद बताई शो छोड़ने के पीछे की बड़ी वजह
'लाफ्टर शेफ 3' को ईशा मालवीय ने कहा- अलविदा, बताई शो छोड़ने की वजह
शिक्षा
भैरव बटालियन में कैसे मिलती है नौकरी, कितनी होती है इन जवानों की सैलरी?
भैरव बटालियन में कैसे मिलती है नौकरी, कितनी होती है इन जवानों की सैलरी?
हेल्थ
Health Gadgets: 2026 में जिंदगी बदल देंगे ये गैजेट्स, सेहत की दुनिया में ला देंगे क्रांति
2026 में जिंदगी बदल देंगे ये गैजेट्स, सेहत की दुनिया में ला देंगे क्रांति
हेल्थ
Lung Cancer Symptoms: बच्चे तो नहीं करते स्मोकिंग फिर उन्हें क्यों हो जाता है लंग कैंसर, क्या हैं इसके कारण?
बच्चे तो नहीं करते स्मोकिंग फिर उन्हें क्यों हो जाता है लंग कैंसर, क्या हैं इसके कारण?
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget