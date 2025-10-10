UP: श्रावस्ती में 13 साल की मासूम ने बच्चे को दिया जन्म, आरोपी की तलाश में पुलिस

श्रावस्ती में एक तरफ पुलिस महिला सुरक्षा और उसकी जागरूकता की बात कर रही है. तो वहीं श्रावस्ती में नाबालिग बच्चियां भी अब सुरक्षित नहीं ऐसा ही एक मामला आज प्रकाश में आया है इसके बाद जिले में महिला सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. श्रावस्ती में एक नाबालिग मासूम बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया. जिसके बाद जिले में हड़कंप मच गया.

मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के जिला संयुक्त चिकित्सालय भिनगा का है. जहां आज एक 13 साल की नाबालिग बच्ची मां बन गई आपको बताते चलें कि यह बच्ची अपनी दिव्यांग नानी के साथ उसके घर पर रहती थी जिसका नाजायज फायदा उठाकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने मासूम बच्ची के साथ घिनोना अपराध किया और उसका शारिरिक शोषण किया, जिसके बाद वह बच्ची मां बन गई और उसने जिला अस्पताल भिनगा में एक नवजात शिशु को जन्म दिया.

डॉक्टर ने पुलिस को दी सूचना

डॉक्टर ने डिलीवरी के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी. अब पुलिस और महिला कल्याण विभाग की टीम की आंखें खुली है, और वह मामले की जांच कर आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है. वहीं सबसे बड़ा सवाल महिला सुरक्षा को लेकर अब खड़ा हो रहा है कि क्या जिले में महिला सुरक्षा का ढिंढोरा पीटने वाली पुलिस सिर्फ ‘दूर के ढोल सुहाने’ वाली मिसाल को कायम कर रही है.

जिससे जनपद में अब नाबालिग बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं. जिसका जीता जागता सबूत एक 13 साल की बच्ची का मां बनना जो कहीं ना कहीं श्रावस्ती पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है.

मामले पर डॉक्टर ने क्या बताया?

वहींं CMS डॉक्टर राजपाल सिंह बताते हैं कि बच्ची पेट दर्द का इलाज करने के लिए जिला अस्पताल आई थी. लेकिन पेट दर्द दूसरे कारणों से हो रहा था. जिससे बच्ची को फौरन गाइनिकॉलजिस्ट से दिखाया गया.जहां पर कुछ ही देर में उस मासूम ने एक बच्चे का जन्म दिया बहरहाल जच्चा बच्चा दोनों अभी सुरक्षित है और स्थिति सामान्य बनी हुई है.