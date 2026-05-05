हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडश्रावस्ती में पकड़ा सीतापुर का कुख्यात अपराधी संजय लोनिया, 50 हजार रुपये का था इनाम

श्रावस्ती में पकड़ा सीतापुर का कुख्यात अपराधी संजय लोनिया, 50 हजार रुपये का था इनाम

Shravasti News In Hindi: सीतापुर का कुख्यात अपराधी संजय लोनिया श्रावस्ती पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, पुलिस ने 50 हजार के इनामी बदमाश का हाफ एनकाउंटर किया है.

By : अम्मार रिजवी | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 05 May 2026 10:34 PM (IST)
Preferred Sources

श्रावस्ती के थाना इकौना का सेमगढ़ा देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, यहां पुलिस और सीतापुर का कुख्यात बदमाश संजय लोनिया के बीच जमकर गोलियां चली. पुलिस की जवाबी फायरिंग में कुख्यात बदमाश संजय लोनिया गोली लगने से घायल हुआ है. पुलिस ने उसे इकौना अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस के अनुसार, संजय लोनिया श्रावस्ती में किराये के मकान में रहकर अपने साथियों से यहां चोरी, नकबजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देता था. इसने सेमगढ़ा क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक जगहों पर चोरी और नकबजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है. इसके ऊपर विभिन्न थानों में 30 से अधिक मामले दर्ज है और इसपर 50 हज़ार का इनाम भी घोषित है.

'आई लव मोहम्मद' पोस्ट पर 7 महीने की जेल के बाद युवक को मिली राहत, इलाहाबाद HC ने दी जमानत

अपराधी पर घोषित था 50 हजार रुपये का इनाम

पुलिस के मुताबिक, यह पूरी घटना उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना इकौना की सेमगढ़ा की है. जहां बीती रात करीबन 12 बजे मुखबिर की सूचना पर पुलिस को पता चला कि सीतापुर का रहने वाला कुख्यात बदमाश संजय लोनिया जिसके ऊपर 50 हजार का नाम भी है, वह छिपा है.

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली

पुलिस ने  घेराबंदी करके जब संजय लोनिया को गिरफ्तार करना चाहा तो संजय ने पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया. पुलिस ने आत्मरक्षा में जब गोलियां चलाई तो एक गोलियां संजय के पैर में भी लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. श्रावस्ती पुलिस लंबे समय से बदमाश की तलाश में थी. श्रावस्ती में आधा दर्जन से अधिक चोरी और नकबजनी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है.

श्रावस्ती में अपराधी पर दर्ज हैं आधा दर्जन से अधिक अपराध

वहीं एसपी राहुल भाटी कहते हैं कि लंबे समय से संजय लोनिया यहां पर किराये के मकान पर रह रहा था. वह चोरी और नाकबज़नी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहा था. श्रावस्ती में भी आधा दर्जन से अधिक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका था, आज जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार करना चाहा तो उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में संजय लोनिया के पैर पर गोली लगी और वह घायल हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया आगे की कार्रवाई जारी है.

यूपी में धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का होगा कायाकल्प, 24 परियोजनाओं के लिए 33.91 करोड़ मंजूर

Published at : 05 May 2026 10:34 PM (IST)
Tags :
Shravasti News UP NEWS UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रावस्ती में पकड़ा सीतापुर का कुख्यात अपराधी संजय लोनिया, 50 हजार रुपये का था इनाम
श्रावस्ती में पकड़ा सीतापुर का कुख्यात अपराधी संजय लोनिया, 50 हजार रुपये का था इनाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आई लव मोहम्मद' पोस्ट पर 7 महीने की जेल के बाद युवक को मिली राहत, इलाहाबाद HC ने दी जमानत
'आई लव मोहम्मद' पोस्ट पर 7 महीने की जेल के बाद युवक को मिली राहत, इलाहाबाद HC ने दी जमानत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का होगा कायाकल्प, 24 परियोजनाओं के लिए 33.91 करोड़ मंजूर
यूपी में धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का होगा कायाकल्प, 24 परियोजनाओं के लिए 33.91 करोड़ मंजूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Basti News: किराना व्यापारी हत्याकांड में खुलासा, शराब पार्टी के बाद की थी हत्या, 2 दोस्त गिरफ्तार
बस्ती: किराना व्यापारी हत्याकांड में खुलासा, शराब पार्टी के बाद की थी हत्या, 2 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Met Gala 2026 के अजीब नियम: No Onion-Garlic, No Selfie, No Spouse यहां Fashion से ज्यादा Rules चलते हैं
Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
पंजाब
जालंधर में BSF चौक के पास स्कूटी में अचानक ब्लास्ट, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
जालंधर में BSF चौक के पास स्कूटी में अचानक ब्लास्ट, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
विश्व
'हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन...', प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर अमेरिका ने ईरान को दे दी खुली धमकी
'हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन...', प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर अमेरिका ने ईरान को दे दी खुली धमकी
आईपीएल 2026
IPL 2026 के बीच बहुत बड़े स्कैम का खुलासा, हैदराबाद और कोलकाता के मैच से जुड़ा है मामला
IPL 2026 के बीच बहुत बड़े स्कैम का खुलासा, हैदराबाद और कोलकाता के मैच से जुड़ा है मामला
बॉलीवुड
'शक्तिमान के लिए रणवीर सिंह आइडियल हो सकते हैं', किलविश का रोल करने वाले एक्टर बोले- मुकेश खन्ना को दोबारा सोचना चाहिए
'शक्तिमान के लिए रणवीर सिंह आइडियल हो सकते हैं', किलविश का रोल करने वाले एक्टर बोले- मुकेश खन्ना को दोबारा सोचना चाहिए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पहले गोरखपुर के नाम से लोग डरते थे लेकिन आज...', टू-लेन ब्रिज के उद्घाटन पर बोले CM योगी
'पहले गोरखपुर के नाम से लोग डरते थे लेकिन आज...', टू-लेन ब्रिज के उद्घाटन पर बोले CM योगी
इंडिया
इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, धुआं-धुआं केबिन, इमरजेंसी एग्जिट से स्लाइड्स के जरिए यात्रियों को निकाला
इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, धुआं-धुआं केबिन, इमरजेंसी एग्जिट से स्लाइड्स के जरिए यात्रियों को निकाला
बॉलीवुड
'भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?' बंगाल बीपेजी प्रमुख के बयान पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट, देखें वीडियो
'भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?' बंगाल बीपेजी प्रमुख के बयान पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट
टेक्नोलॉजी
क्या नॉर्मल मीटर से तेज चलता है स्मार्ट मीटर? जानें किस टेक्नोलॉजी पर करता है काम
क्या नॉर्मल मीटर से तेज चलता है स्मार्ट मीटर? जानें किस टेक्नोलॉजी पर करता है काम
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget