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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडश्रावस्ती: तालाब में तैरते मिले मां-बेटी के शव, पुलिस ने क्या बताया?

श्रावस्ती: तालाब में तैरते मिले मां-बेटी के शव, पुलिस ने क्या बताया?

श्रावस्ती के हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र में तालाब में मां-बेटी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया, घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है

Written By : अम्मार रिजवी |  Updated at : 31 Aug 2026 10:07 PM (IST)
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  • महिला अपनी बच्ची संग रात से घर से निकली थी.

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में तालाब में मां- बेटी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया, यह घटना श्रावस्ती के थाना हरदत्त नगर गिरन्ट के इमलिया गांव से सामने आई है. घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

बताया गया कि छोटा करनपुर गांव के पास मछली पालन के लिए बनाए गए एक तालाब में 30 वर्षीय शबीना का और उसकी मासूम बच्ची का शव उतराता हुआ मिला है. जब पुलिस और ग्रामीणों ने तालाब में आगे तलाश शुरू की, तो उसी पानी से उसकी एक साल की मासूम बच्ची का शव भी बरामद हुआ.

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बच्ची को लेकर लापता हो गई थी महिला

घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शबीना बीती रात अपनी एक वर्षीय बच्ची को गोद में लेकर अचानक घर से निकली थी. पूरी रात परिजन दोनों की तलाश करते रहे, लेकिन सुबह जब ग्रामीणों ने तालाब में शव देखा तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई. हरदत्त नगर गिरंट पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुरुआती जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी.

पुलिस ने शुरू की मामले की मामले की जांच

सीओ भारत पासवान ने कहा कि थाना हरदत्त नगर गिरंट क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इमलिया के पास एक तालाब में शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि मृतका शबीना की मानसिक रूप से बीमार थी, परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी. पुलिस अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है.

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Published at : 31 Aug 2026 10:06 PM (IST)
Tags :
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