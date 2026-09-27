श्रावस्ती में 10 साल की बच्ची से रेप का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में बीती 22 सितंबर को 10 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. उसके पैर में गोली लगी है. आरोपी का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

बच्ची के साथ बलात्कार की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी थी. पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में थी, जब गिरफ्तारी के बाद उसे बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था तभी उसने एक एसआई की पिस्टल छीनकर पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसे काबू किया.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, 22 सितंबर को लोनियनपुरवा गांव में एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया था. जिसमें शंकर नाम के युवक का नाम सामने आया था. पुलिस लगातार उसे तलाश कर रही थी और फिर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक वह आरोपी को वारदात के समय पहने कपड़े बरामद करने के लिए ले जा रही थी.



इस बीच शंकर ने रेहली यात्री प्रतीक्षालय के पास अचानक उपनिरीक्षक की सरकारी पिस्टल छीन ली और पुलिस टीम पर अंधाधुंध चार राउंड फायरिंग झोंक दी. पुलिस टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला. आत्मरक्षा में पुलिस की तरफ से हुई जवाबी फायरिंग में एक गोली सीधे आरोपी के दाहिने पैर में जा लगी. गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे तुरंत काबू में ले लिया.

अस्पताल में भर्ती

एसपी राहुल भाटी ने बताया कि 22 सितंबर की घटना के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर बरामदगी के लिए ले जा रही थी तभी उसने पिस्टल छीनकर फायर किया. जिसके बाद जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी. पुलिस टीम ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है.

पुलिस ने मौके से उपनिरीक्षक की छीनी गई सरकारी पिस्टल, मैगजीन, 6 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है. इसके अलावा आरोपी की निशानदेही पर 200 रुपये नकद और घटना के वक्त पहने गए कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं. फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर तमाम फॉरेंसिक साक्ष्य जुटा लिए हैं.

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