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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'कांग्रेस को हैसियत...', यूपी चुनाव में 150 सीटों की मांग पर क्यों भड़के सपा सांसद?

'कांग्रेस को हैसियत...', यूपी चुनाव में 150 सीटों की मांग पर क्यों भड़के सपा सांसद?

यूपी चुनाव से पहले सपा सांसद शिवपाल सिंह पटेल ने कांग्रेस की 150 सीटों की मांग को अनुचित बताते हुए कहा कि गठबंधन में कांग्रेस को 25-30 सीटों तक सीमित रहना चाहिए.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 04 Oct 2026 01:52 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजी तेज होती दिख रही है. सपा सांसद शिवपाल सिंह पटेल ने कांग्रेस की ओर से 150 सीटों की मांग को ‘अनुचित’ बताया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी मौजूदा राजनीतिक ताकत और संगठन को देखते हुए ही सीटों की मांग करनी चाहिए. शिवपाल ने यहां तक कहा कि अगर कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें दी जाती हैं तो इससे सपा की सीटें खराब हो सकती हैं.

शिवपाल सिंह पटेल ने कहा, "सीटों का फैसला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे, लेकिन मौजूदा हालात में कांग्रेस जो मांग कर रही है, वह बेहद अनुचित है. उनके दो विधायक वर्तमान में हैं, जबकि हमारे सवा 100 विधायक हैं. इस रेशियो से देखें तो इनको 7-8 सीटें मिलनी चाहिए. लोकसभा का ले लें तो चलो, इनको 25 से 30 सीटें दे दीजिए, 35 दे दीजिए, 40 दे दीजिए, 50 दे दीजिए. इससे ज्यादा सीटें देना सीटों को खराब करना और सीटें गंवाना होगा."

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2017 के गठबंधन का भी किया जिक्र

शिवपाल ने 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन का उदाहरण देते हुए कहा, "हम लोग 50 प्रतिशत से ज्यादा जीते थे. लोकसभा के चुनाव में मतलब बहुमत के करीब थे, बहुमत से ऊपर थे और इनको 17 सीटें दी गई थीं, उसमें से 6 जीते. तो समझ लो, आधी भी नहीं जीत पाए. इनका 30-35 प्रतिशत रहा. बाकी सीटें इन्होंने खराब कर दी."

शिवपाल सिंह पटेल ने कहा कि कांग्रेस को अपनी संख्या और राजनीतिक हैसियत के हिसाब से सीट मांगनी चाहिए. उन्होंने कहा, "2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी, उन्होंने इतने अच्छे काम किए. लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन में जब उन्होंने 2017 में चुनाव लड़ा तो अधिकतम सीटें हार गए. एक चौथाई सीटें ही बचीं. सिर्फ ये कांग्रेस का ही था कि जिस पार्टी ने इतना अच्छा काम प्रदेश में किया हो और उसकी इतनी सीटें घट जाएं. तो ये सब चीजें हैं. कांग्रेस को अपनी संख्या और हैसियत देखकर सीट मांगनी चाहिए, न कि कुछ भी बोल दो. उनकी जो है, मतलब 25-30 सीटों की ही वह है."

 
 
 
 
 
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50 सीटों से ज्यादा देने के खिलाफ शिवपाल

सपा सांसद ने कहा कि अखिलेश यादव चाहें तो कांग्रेस को 50 सीटें तक दे सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा सीटें देना सही नहीं होगा. उन्होंने कांग्रेस के संगठन और उम्मीदवारों की क्षमता पर भी सवाल उठाए.

शिवपाल ने कहा, "हम कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा अखिलेश जी दरियादिली दिखाएंगे और अखिलेश जी 50 सीटें दे दें. लेकिन 50 से ज्यादा अगर सीटें दी जाती हैं तो ये सीटें खराब करना ही होगा, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट ही नहीं हैं."

PDA को बताया सपा की ताकत

शिवपाल ने सपा के PDA समीकरण को भी पार्टी की बढ़ती ताकत से जोड़ा. उन्होंने कहा, "उनका कोई संगठन ही ऐसा नहीं है. जिले में अगर संगठन है तो न के बराबर है. कोई जनाधार नहीं है. हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे तो हमारी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का अपना बहुत बड़ा जनाधार है."

उन्होंने आगे कहा, "जब से अखिलेश यादव जी ने PDA नाम दिया है, इसमें पिछड़ा, दलित को विशेष रूप से जोड़ा है और अगड़े समाज, सबको सम्मान दे रहे हैं. तो अल्पसंख्यक समाज तो है ही. जब से ये किया है, तब से इनका जनाधार बहुत तेजी से बढ़ा है."

मायावती के वोट बैंक का भी किया दावा

शिवपाल ने दावा किया कि मायावती के साथ रहने वाला जनाधार भी अब अखिलेश यादव के साथ आ चुका है. उन्होंने कहा कि जनता अखिलेश यादव को बेहतर शासन और न्याय देने वाला नेता मानती है.

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उन्होंने कहा, "इसके अलावा एक जनाधार हुआ करता था मायावती जी के साथ. वो भी अब खिसककर पूरा अखिलेश यादव जी के साथ आ चुका है. तो सब जानते हैं कि अखिलेश यादव ही सबको अच्छा शासन दे सकते हैं, सबको न्याय दिला सकते हैं और सबका भला कर सकते हैं. इसीलिए जनता अखिलेश यादव जी के साथ है. कांग्रेस का इसमें कोई योगदान नहीं है."

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 04 Oct 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Elections SAMAJWADI PARTY
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