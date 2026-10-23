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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा से पूछे गए 120 सवाल, लखनऊ पुलिस के सामने रही खामोश

शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा से पूछे गए 120 सवाल, लखनऊ पुलिस के सामने रही खामोश

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कारोबारी शिवा मामले में पुलिस ने आरोपी श्रद्धा उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश से करीब 6 घंटे में करीब 120 सवाल पहुंचे, लेकिन कई सवालों जवाब गोलमोल रहे.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 23 Oct 2026 12:32 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कारोबारी शिवा मामले में पुलिस ने आरोपी श्रद्धा उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश से करीब 6 घंटे में करीब 120 सवाल पहुंचे. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कई सवालों पर आरोपितों के जवाब गोलमोल रहे, जबकि कुछ बिंदुओं पर उनके बयानों में विरोधाभास भी सामने आया.

पूछताछ के बाद तीनों को मेडिकल जांच के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया. फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस अब हिरासत में लेकर मामले से जुड़ी और जानकारी लेने की कोशिश करेगी. 

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गिरफ्तारी से पहले मिटा दिए थे सबूत

पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद उनके पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक आइटम को अपने कब्जे में ले लिया था. जब पुलिस ने उसकी जांच की तो उसमें कुछ नहीं मिला. तीन आरोपियों ने पूरा डाटा डिलीट कर दिया था. इसके साथ ही पुलिस ने जानने की कोशिश कि नेपाल जाने की योजना, आगरा से नागपुर पहुंचने,  मददगार कौन था. पुलिस ने वायरल तस्वीरों और धमकी भरे ऑडियो के संबंध में भी पूछताछ की. तीनों खुद को निर्दोष बताते रहे.

9 अक्टूबर को हुई थी शिवा की मौत

कपूरथला निवासी 25 वर्षीय शिवा शर्मा कैफे चलाता था. वो हजरतगंज के प्राग नारायण रोड स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर रहने वाली श्रद्धा दुबे के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था. 9 अक्टूबर की शाम फ्लैट से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरने से शिवा की मौत हो गई थी. शिवा की मां रंजना की तहरीर पर पुलिस ने श्रद्धा, रश्मि, आदिल और तनवीर अली उर्फ दानिश समेत अन्य के खिलाफ हत्या की नामजद एफआईआर दर्ज की थी. घटना के बाद श्रद्धा, रश्मि और दानिश फरार हो गए थे. पुलिस ने तीनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.

नागपुर के अपार्टमेंट से हुई थी गिरफ्तारी

पुलिस और एसटीएफ ने 20 अक्टूबर को सीसीटीवी फुटेज और आईपीडीआर ट्रैकिंग की मदद से तीनों को नागपुर के चिंचभवन इलाके स्थित प्रो-जोन कैल्म अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया था. बुधवार को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर निकली पुलिस टीम गुरुवार सुबह तीनों को लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंची. यहां डीसीपी सेंट्रल की क्राइम टीम ने तीनों से अलग-अलग पूछताछ की. पुलिस यह जानने की कोशिश करती रही कि घटना के बाद उन्होंने कहां-कहां शरण ली, फरारी में किसने मदद की और नागपुर पहुंचने के लिए कौन-सा रास्ता अपनाया.

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Published at : 23 Oct 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
UP NEWS SHIVA MURDER CASE
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