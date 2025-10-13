लखनऊ: शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद की गाड़ी पर हमला, धरने पर बैठे मौलाना

लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद की गाड़ी पर हमला हुआ. मौलाना अब्बास बाग कर्बला के दौरे पर गए थे, इस दौरान वहां मौजूद भीड़ ने शिया धर्मगुरु की गाड़ी को रोककर उसके शीशे पर हाथ मारा. इसके बाद मौलाना कर्बला अब्बास बाग में धरना शुरू कर दिया.

जानकारी के अनुसार कर्बला अब्बास बाग में निर्माण कार्य का विरोध करने पर ये हमला हुआ है. मौलाना की तरफ से ठाकुरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की जा रही है. मौलाना की ओर से पुलिस पर भी कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं.

मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मौलाना कल्बे जव्वाद समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं. वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं. इस दौरान पुलिस के अधिकारियों ने शिया धर्मगुरु को समझाने की काफी कोशिश की. मौलाना आरोपियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं.

इस बीच पुलिसकर्मी से मौलाना ने कहा कि मामले पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. मौलाना के समर्थकों ने भी पुलिस से कार्रवाई को लेकर सवाल किए हैं. इस दौरान पुलिस की ओर से कहा गया है कि मुकदमा लिखा जा रहा है. लेकिन मौलाना किसी भी कीमत पर धरने से उठने को तैयार नहीं है.

समर्थकों ने पुलिस पर लगाए आरोप

इस घटना पर कार्रवाई न होने के बाद मौलाना कल्बे जव्वाद और उनके समर्थकों ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि अपराधियों के साथ पुलिस की मिलीभगत है. पुलिस की वजह से अब्बास बाग कर्बला में अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है.

इस बीच मौलाना ने बताया कि कई महीनों से यहां अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा है. जिसकी शिकायत लखनऊ विकास प्राधिकरण और पुलिस से कई बार की जा चुकी है, लेकिन पुलिस की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया है.

अवैध कब्जे का जायजा लेने पहुंचे थे मौलाना

बता दें, शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ठाकुरगंज इलाके के कर्बला अब्बास बाग में अवैध कब्जे को लेकर मिल रही शिकायतों का जायजा लेने पहुंचे थे. इस बीच भू-माफिया ने उनकी कार पर हमला कर दिया. इस दौरान भू-माफिया के गुर्गे भी मौके पर मौजूद थे.

आरोप है कि मौलाना के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके ऊपर हमला बोल दिया. इस मौलाना ने बताया कि पुलिस ने हमला करने वालों को रोकने की कोशिश ही नहीं की, न ही पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई की गई. पुलिस के इस रवैये के खिलाफ मौलाना कल्बे जव्वाद समर्थकों संग धरने पर बैठ गए.