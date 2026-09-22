Exclusive: 'अखिलेश यादव की असली दुश्मन BJP नहीं बल्कि...', शहजाद पूनावाला की सपा चीफ को सलाह

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव को सलाह दी और कांग्रेस से दूरी बनाने को कहा. शहजाद पूनावाला का कहना है कि कांग्रेस ने जैसे ममता, स्टालिन और तेजस्वी को डुबा दिया, वैसे ही अब वह समाजवादी पार्टी का हाल भी वही करेंगे. उन्होंने ये तक दावा किया कि राहुल गांधी बीजेपी के 'हमजा मजारी' हैं क्योंकि उनकी नीति और योजनाएं परोक्ष रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचाती हैं.

शहजाद ने एबीपी न्यूज को दिए 'एक्सक्लूसिव इंटरव्यू' में दावा किया कि कांग्रेस छोटे दलों को खत्म कर अपने 'वोट के जेवरों' को वापस पाने में लगी हुई है. ये बातें उन्होंने यूपी के 2027 में होने वाले चुनावों से पहले अखिलेश और राहुल के साथ मिलकर मैदान में उतरने की अटकलें पर कहीं हैं.

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सपा को दी क्या सलाह?

अखिलेश और राहुल क्या एक परिपक्व नेता हैं? इस सवाल पर शहजाद ने कहा कि वो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश को एक सलाह देना चाहेंगे कि वो कांग्रेस की रणनीति को समझे. उन्होंने कहा,"अखिलेश जी बीजेपी नहींं, आपकी असली दुश्मन कांग्रेस है. आप देखिए कि इमरान मसूद आये दिन सपा को टारगेट करते हैं. संसद के बाहर भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे इमरान मसूद को कहते हैं कि लगे रहो सपा के खिलाफ. वो रोज कोई न कोई बयान दे रहे हैं."

दरअसल, 2027 के चुनावों से पहले ही सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद आये दिन सपा के खिलाफ कोई न कोई बयान देते नजर आते हैं. इमरान ने तो एक बार अखिलेश यादव को पिछले कुछ चुनावों में उनकी पार्टी के प्रदर्शन को याद दिलाते हुए ये तक कहा था कि कांग्रेस खुद को बर्बाद कर सपा की सरकार नहीं बनवाएगी. गौर करें तो कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर तो साथ होने की बात करती हैं, लेकिन जब राज्यों के चुनावों की बात आती है तो वहां कांग्रेस का क्षेत्रिय दलों से टकराव साफ दिखाई देता है.

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'कांग्रेस अब अखिलेश के पीछे'

शहजाद ने आगे दावा किया कि कांग्रेस का लक्ष्य लगे रहो सपा के खिलाफ है, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते. 2025 में अगर ये पोडकास्ट होता तो तब विपक्ष का नेता कौन होता? तब हम तमिलानाडु के सीएम स्टालिन, बंगाल की सीएम ममत बनर्जी, तेजस्वी अपकंमिंग लीडर है, दिल्ली में केजरीवाल की बात करते, लेकिन राहुल ने सबको खत्म कर दिया. अब एक ही बचे हैं अखिलेश, जिनको कांग्रेस समाप्त करने में लगी हुई है.

शहजाद ने आगे कहा, "राहुल अखिलेश के पीछे लगे हैं और जल्द ही उनको भी खत्म कर देंगे. ये आज की सच्चाई है. पहले वो स्टालिन को भाई बोलते थे अब विजय को बोलते हैं. ममता के खिलाफ बंगाल में उतरे. तेजस्वी को भी भाई कहकर उसको डूबो दिया."

शहजाद ने बताया क्यों छोटे दलों के पीछे है कांग्रेस

शहजाद ने कहा कि कांग्रेस का नुकसान बीजेपी से अधिक इन क्षेत्रिय दलों से है, जिनके पास उनके वोट के जेवर हैं. उन्होंने कहा," वास्तव में राहुल गांधी बीजेपी के हमजा मजारी हैं. कांग्रेस का ये सोचना है कि मोदी को 2029 में बनने दो वो हमारे नुकसान की बात नहीं है. हमारा नुकसान सपा की जीत से होगी. इनको वो निपटाएंगे क्योंकि कांग्रेस के वोटबैंक के जेवल इन्हीं छोटी पार्टियों के पास बंटे हुए हैं और दब इनकी दुकान बंद होगी तब तो कांग्रेस का जेवर उसे मिलेगा." हालांकि, शहजाद के इन दावों पर कांग्रेस या सपा की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस या सपा इन दावों पर क्या कहती है.

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