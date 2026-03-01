शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से सीएम योगी को खुद को असली हिंदू साबित करने के लिए दिए गए 40 दिन के वक्त में से 30 दिन बीत चुके हैं. इसे लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तीस दिन हो चुके हैं और हम फिर से इस विषय का विश्लेषण कर रहे हैं. उन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए धर्म युद्ध के शंखनाद का भी ऐलान किया.

'30 दिन बीत गए लेकिन कोई प्रयास नहीं किया गया'

उन्होंने कहा, ''हमसे पूछा गया था कि 24 घंटे के अंदर बताओ तुम शंकराचार्य कैसे खुद को कह सकते हो? हमने मुख्यमंत्री जी से पूछा था कि आप असली हिंदू कैसे हैं? हमने 40 दिन का मोहलत दिया था. आज जब 30 दिन हो चुके हैं तो हम फिर से इस विषय का विश्लेषण कर रहे हैं. आपसे कहते हुए अच्छा महसूस नहीं हो रहा है कि 30 दिन बीत गए लेकिन कोई भी प्रयास नहीं किया गया है.''

आप देश के लोगों की उपेक्षा नहीं कर सकते- शंकराचार्य

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा, ''यह जरूर है कि एक हफ्ते CM विदेश में रहे इसलिए वह कह सकते हैं कि हम यहां रहे ही नहीं तो कैसे कर सकते हैं, लेकिन आप देश के लोगों की उपेक्षा नहीं कर सकते. इस मामले में कुछ भी ऐसा निर्णय होता नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें धर्म युद्ध करना ही होगा. 40 वें दिन हम गौ माता की रक्षा के लिए लखनऊ में धर्म युद्ध का शंखनाद करेंगे.''

यौन उत्पीड़न मामले में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को राहत

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार (27 फरवरी) को यौन उत्पीड़न मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान किया. कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने 24 फरवरी को अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दी थी.