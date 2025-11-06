शामली: युवक को पेड़ से बांधकर बेल्ट और लाठी से पीटा, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने FIR की दर्ज

उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के थाना भवन क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां के गांव हसनपुर लुहारी में सचिन नामक युवक को आधा दर्जन से अधिक युवकों ने पेड़ में बांधकर लाठी-डंडों और बेल्टों से जमकर पीटा. जबकि सचिन हाथ जोड़कर सबसे छोड़ने की गुहार लगा रहा है. इस घटना का वीडियो इलाके में वायरल हो रहा है. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक मामला 27 अक्टूबर का है, जहां गांव के ही कुछ दबंग युवकों के साथ वारदात को अंजाम दिया गया है. उधर परिजनों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक हसनपुर लुहारी का संचिन गुरुग्राम में काम करता है. दिवाली पर वो घर आया हुआ था. पार्टी के बहाने गांव के कुछ युवक उसे 27 अक्टूबर को अपने साथ ले गए थे. वहां उसे किसी बात पर पेड़ में बांधकर जमकर पीटा. यही नहीं इसका वीडियो भी बनाया. वीडियो में दिख रहा है कि सचिन सबसे हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार लगा रहा है.

इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. जिसके बाद परिजनों के होश उड़े हुए हैं. परिजनों ने कार्रवाई को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें थाना भवन पुलिस ने आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

सीओ थाना भवन जितेन्द्र सिंह ने बताया कि वीडियो संज्ञान में आया है, पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मामला 27 अक्टूबर है. आरोपियों की तलाश की जा रही है, सभी पर सख्त कार्रवाई होगी. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. उधर गांव में इस घटना को लेकर चर्चाएं जोर पर हैं. वहीं लोग अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर भी सवाल उठा रहे हैं.जबकि सचिन और उसका परिवार दहशत में है.