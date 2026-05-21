उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में थानाभवन क्षेत्र में स्कूली छात्राओं का रास्ता रोककर रील बनाना एक मनचले को भारी पड़ गया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. मामले का संज्ञान लेते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने भी पुलिस को आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश देते रहे हैं. इसी कड़ी में शामली जनपद के थानाभवन क्षेत्र में एक युवक द्वारा स्कूल से घर लौट रही छात्राओं का रास्ता रोककर रील बनाना उसके लिए मुसीबत बन गया.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकरी के मुताबिक, आरोपी युवक छात्राओं पर भद्दे कमेंट करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा था. वीडियो वायरल होते ही लोगों में भारी नाराजगी फैल गई. मामले की जानकारी मिलने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पुलिस अधिकारियों को तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बहन-बेटियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और ऐसी हरकत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शाहनवाज पुत्र इरशाद निवासी थानाभवन को हिरासत में ले लिया. पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी माफी मांगता हुआ भी नजर आया, लेकिन पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

इस घटना के बाद क्षेत्र में यह संदेश साफ तौर पर देखने को मिला कि महिलाओं और छात्राओं के साथ अभद्रता करने वालों के खिलाफ कानून सख्ती से कार्रवाई करेगा. वहीं क्षेत्रीय लोगों ने भी पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे मनचलों पर कड़ा एक्शन जरूरी है ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न कर सके.

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