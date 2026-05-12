महिला आरक्षण को लेकर सपा सांसद इकरा हसन के आवास पर हल्ला बोल, महिलाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन

महिला आरक्षण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी (SP) की सांसद इकरा हसन (Iqra Hasan) मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं. शामली में सांसद इकरा हसन के आवास पर महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. विभिन्न गांवों से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों में सवार होकर पहुंचीं महिलाओं ने सांसद आवास का घेराव किया और महिला आरक्षण को लेकर उनसे अपना रुख साफ करने की मांग की.

प्रदर्शनकारी महिलाओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि आज की महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं और किसी भी तरह की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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'हमारे वोट से जीतीं, अब हमारी ही अनदेखी क्यों?'

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहीं बबीता चौहान ने कहा कि इकरा हसन महिलाओं के समर्थन और वोट से ही संसद तक पहुंची हैं. इसलिए यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे महिला हितों के पक्ष में मजबूती से आवाज उठाएं. बबीता ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण जैसे अहम मुद्दे पर विपक्ष का समर्थन कर महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है. देश की महिलाओं को राजनीति और हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, जिसके लिए आरक्षण बेहद जरूरी है.

'महिलाएं अब केवल चारदीवारी तक सीमित नहीं'

प्रदर्शन में शामिल प्रतिभा (सिमरन) ने कहा कि आज महिलाएं राजनीति, शिक्षा, प्रशासन और व्यापार सहित हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभा रही हैं. वे अब घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं हैं, इसलिए उन्हें उनका संवैधानिक अधिकार मिलना ही चाहिए.

बड़े जनआंदोलन की चेतावनी

प्रदर्शन में शामिल सुधा तोमर ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि महिलाओं के हितों की इसी तरह अनदेखी की गई तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा. उन्होंने साफ कहा कि यह प्रदर्शन केवल एक शुरुआत है; जरूरत पड़ने पर भविष्य में एक बड़ा जनआंदोलन खड़ा किया जाएगा.

बड़ी संख्या में महिलाओं के आक्रोश और घेराव को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट नजर आया. सांसद आवास के बाहर किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था.

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