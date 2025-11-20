शामली में महिला कांस्टेबल का हंगामा, पति को दूसरी औरत के साथ रंगेहाथ पकड़ा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशामली में महिला कांस्टेबल का हंगामा, पति को दूसरी औरत के साथ रंगेहाथ पकड़ा

Shamli News: महिला कांस्टेबल का आरोप है कि पति शामली में दूसरी महिला के साथ रह रहा है और महिला गर्भवती है. जब उसने अपने पति को रंगेहाथ पकड़ा तो वह मारपीट और गाली-गलौज पर उतर आया.

By : पंकज प्रजापति | Updated at : 20 Nov 2025 11:08 AM (IST)
उत्तर प्रदेश के शामली के मोहल्ला काकानगर में बुधवार (19 नवंबर) हंगामा खड़ा हो गया, जब मुज्जफरनगर में तैनात एक महिला कांस्टेबल ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ रंगेहाथ पकड़ा. आरोप लगाया कि पति शामली पुलिस में तैनात है और बिना तलाक दिए दूसरी महिला के साथ रह रहा है. यही नहीं अब दूसरी महिला भी गर्भवती है.

मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी पति पत्नी में गाली-गलौच जारी रहा. आरोपी सिपाही ने पत्नी के साथ मारपीट करने की भी कोशिश की. ये पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. फ़िलहाल इस मामले में आगे कोई पुलिस कार्रवाई भी नहीं हुई है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर की रहने वाली महिला कांस्टेबल की शादी 3 दिसम्बर 2017 कोशामली में तैनात सिपाही से हुई. दोनों के एक छह साल का बेटा भी है, जो मां के साथ रहता है. महिला कांस्टेबल का आरोप है कि पति शामली में दूसरी महिला के साथ रह रहा और वो गर्भवती है. आज जब उसने इसे रंगेहाथ पकड़ा तो मारपीट और गाली-गलौच पर उतर आया. आरोपी सिपाही पुलिस के सामने भी पत्नी से मारपीट और गाली देता रहा.

तलाक हो चुका खारिज

महिला कांस्टेबल ने बताया कि कुछ समय से हम लोगों में विवाद चल रहा है. मैंने तलाक का केस भी किया था, लेकिन मुजफ्फरनगर कोर्ट ने खारिज कर दिया. इसके बावजूद वो मेरी सहमति के बिना दूसरी महिला के साथ रह रहा है और उसे गर्भवती कर रखा है. आज मेरे साथ मारपीट भी की. 

एफआईआर दर्ज नहीं

अभी इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं हुई है. मौके पर पहुंची पुलिस ने भी दोनों पक्षों को शनत कराने की कोशिश की.  इस घटना का वीडियो अब वायरल है, फ़िलहाल अभी अधिकारियों ने इस पर कोई जबाब नहीं दिया है. पूरा घटनाक्रम पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बन चुका है.

Published at : 20 Nov 2025 11:08 AM (IST)
Husband-Wife UP NEWS Shamli News
