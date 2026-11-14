सपा ने उठाई किसानों की आवाज, गन्ने का समर्थन मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग

उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में किसानों की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. शामली में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ताना ने गन्ना किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार से गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की मांग की.

उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई और खेती की लागत के चलते किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलना बेहद जरूरी है. सपा जिलाध्यक्ष ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि किसानों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. दरअसल, मेरठ-करनाल बाईपास स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ताना ने प्रदेश के गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए.

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गन्ने का समर्थन मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग

उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है. खाद, बीज, डीजल, बिजली और मजदूरी की लगातार बढ़ती कीमतों ने किसानों की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ा दिया है. ऐसे में सरकार को किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की सबसे बड़ी समस्या समय पर भुगतान नहीं होना है. किसान अपनी फसल चीनी मिलों को देने के बाद भी लंबे समय तक भुगतान का इंतजार करते रहते हैं. इससे किसानों को खेती के साथ-साथ परिवार की जरूरतें पूरी करने में भी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

'सपा की सरकार बनेगी तो 24 से 48 घंटों में होगा भुगतान'

सपा जिलाध्यक्ष ने दावा किया कि यदि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों को गन्ने का भुगतान 24 से 48 घंटे के भीतर सुनिश्चित कराया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने किसानों के पिछले वर्षों के बकाया गन्ना भुगतान को जल्द से जल्द दिलाने की मांग उठाई. सुरेंद्र सिंह ताना ने बीते 30 वर्षों में गन्ना भुगतान में हुई देरी का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि भुगतान में देरी के मामलों में न्यायालय के आदेशों के अनुसार किसानों को ब्याज भी दिया जाना चाहिए, ताकि किसानों को उनका पूरा हक मिल सके.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन आज किसान अपनी मेहनत की फसल का उचित मूल्य और समय पर भुगतान पाने के लिए संघर्ष कर रहा है. समाजवादी पार्टी किसानों के अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी.

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