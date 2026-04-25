दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, थार ने बाइक सवार को रौंदा, 3 लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के शामली में दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे (Delhi-Dehradun Nationa Highway) पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, यहां तेज रफ्तार थार गाड़ी बाइक सवार तीन युवकों को जोरदार टक्कर मार दी. थार की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, साथ ही मामले में कार्रवाई में जुट गई है.

घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, यह हादसा शामली जनपद के थाना भवन क्षेत्र में ख्यावड़ी कट के पास का बताया जा रहा है. बताया गया कि बाइक पर सवार तीन युवक सहारनपुर जाने के लिए जैसे ही दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर चढ़े, तभी दिल्ली की तरफ से तेज गति से आ रही थार गाड़ी ने बाइक पर सवार तीन युवकों को जोरदार टक्कर मार दी. थार की टक्कर लगने के बाद तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

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सड़क हादसे में इन लोगों की गई जान

वहीं, राहगीरों ने हादसे की सूचना स्थानीय पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. पुलिस के मुताबिक, युवकों की जेब से मिले कागजों के आधार पर मरने वाले युवकों की पहचान राजू पुत्र राकेश गांव हरड फतेहपुर, बिट्टू उर्फ राजकुमार पुत्र ओमवीर, सुभाष पुत्र रणबीर निवासी गांव हिरणवाड़ा के रूप में हुई है.

घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

परिजनों ने जानकारी देकर बताया कि तीनों युवक नेशनल हाईवे से सहारनपुर शेरपुर प्रणामी आश्रम के लिए जा रहे थे, तीनों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. ज्ञात हो की इसी क्षेत्र में एक ही दिन में चार युवकों की मौत हो चुकी हैं वहीं देर रात्रि दिल्ली से हरिद्वार के लिए जा रहे युवकों की आल्टो गाड़ी भी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई थी. जिसमें दिल्ली निवासी एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी. जबकि तीन अन्य युवक घायल हुए थे जिनका उपचार चल रहा है.

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