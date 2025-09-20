शामली में डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत, अस्पताल में हंगामा, पुलिस जांच जारी

यूपी के शामली में शुक्रवार को उस समाया हंगामा खड़ा हो गया जब यहां के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र में स्थित हाइटेक हॉस्पिटल में डॉक्टर की कथित लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत हो गई. डिलीवरी के दौरान महिला की हालत बिगड़ गई, और परिजनों ने डॉक्टरों पर गलत इंजेक्शन लगाने और गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया. इस घटना के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा, और उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा किया. जिसे पूरे इलाके में अफरातफरी मच गयी.

सूचना मिलते ही गुस्साए लोगों ने अस्पताल में ईंट-पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, जिससे परिसर में अफरातफरी मच गई. मरीजों और स्टाफ में दहशत फैल गई, और कई लोग सुरक्षित जगहों पर भाग गए. हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन महिला पुलिसकर्मी की अनुपस्थिति ने परिजनों और स्थानीय लोगों को और नाराज कर दिया. स्थिति बिगड़ते देख जिले के कई थानों से अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी. फिलहाल, पुलिस परिजनों और भीड़ को समझाने में जुटी हुई है.

डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप

मृतका के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही और गलत इलाज ने उनकी बेटी की जान ले ली. उनका कहना है कि सही समय पर बेहतर इलाज और सावधानी बरती जाती, तो महिला की जिंदगी बचाई जा सकती थी. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है, और अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन एकत्र होकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हालात को काबू में किया जा रहा है, और पीड़ित परिवार से बातचीत कर स्थिति सामान्य करने का प्रयास जारी है. अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, और रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह साफ होगी.