Shamli News: नवरात्र के मेले में युवक को मारी गोली, इलाज के दौरान तोड़ा दम, दो बहनों का अकेला भाई था
Shamli News In Hindi: उत्तर प्रदेश के शामली में नवरात्र मेले में अज्ञात हमलावरों ने अभी नामक युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई. मेले में पुलिस की अनुपस्थिति पर सवाल उठ रहे हैं
उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. थाना आदर्शमंडी क्षेत्र के गांव गोहरपुर में नवरात्र की सप्तमी तिथि के उपलक्ष्य में आयोजित मेले में अज्ञात हमलावरों ने एक युवक के पेट में गोली मार दी. गंभीर हालत में उसे पहले जिला संयुक्त चिकित्सालय और फिर मेरठ के हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
मेले में आया था चाचा के लड़के के साथ, अचानक हुई फायरिंग
निकटवर्ती गांव तलवा माजरा निवासी 22 वर्षीय युवक अभी पुत्र सुनील अपने चाचा के लड़के और एक अन्य साथी के साथ मेला देखने पहुंचा था. इसी दौरान कुछ अज्ञात युवक मौके पर आए और उसके पेट में गोली मार दी. गोली लगते ही अभी बुरी तरह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया और मेले में अफरातफरी मच गई. घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए. मेले में दिनदहाड़े हुई इस वारदात से दुकानदारों ने भी घबराकर अपना सामान समेटा और मेला छोड़कर चले गए.
मृतक अभी अपने घर में दो बहनों का अकेला भाई था. उसने पिछले साल ही इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
मेले में नहीं था कोई पुलिसकर्मी, उठ रहे सवाल
सवाल यह है कि कई वर्षों से इस गांव में मेले का आयोजन होता आया है और दूर-दूर से लोग यहां आते हैं, लेकिन इसके बावजूद मेले में एक भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं था. पुलिस का कहना है कि उन्हें मेले के आयोजन की जानकारी नहीं थी. ग्रामीणों का कहना है कि यदि पुलिस मौजूद होती तो शायद एक घर का चिराग बुझने से बच जाता.
एसपी बोले - तीन आरोपी चिन्हित, जल्द होगी गिरफ्तारी
एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया जा चुका है. तीन आरोपी चिन्हित हैं जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे. मामले की जांच जारी है और शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी.
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Source: IOCL