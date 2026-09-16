सोशल मीडिया पर कबूला जुर्म, अंकित बालियान मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी

हरियाणवी कलाकार अंकित बालियान हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी हुई है. शामली की सदर कोतवाली पुलिस ने सोशल मीडिया पर अंकित बालियान की हत्या का जुर्म कबूल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी बेंगलुरु के एक होटल में काम करता था और हरियाणवी भाषा में गाने भी गाता था. सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आरोपी ने अंकित बालियान की हत्या का जुर्म कबूल करने वाली रील बनाकर वायरल कर दी थी. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच में जुटी है.

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26 अगस्त को हुई थी सिंगर की हत्या

मामला शामली जनपद की सदर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है, जहां 26 अगस्त को हरियाणवी कलाकार और सिंगर अंकित बालियान की हत्या कर दी गई थी. हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर लगातार कई तरह के वीडियो और दावे सामने आए थे. इसी बीच एक युवक ने वीडियो बनाकर अंकित बालियान की हत्या का जुर्म कबूल करने का दावा किया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लिया मोबाइल

वीडियो पुलिस के संज्ञान में आने के बाद मामले की जांच शुरू की गई. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की पहचान भूपेंद्र ढीगरा पुत्र मोहन लाल ढीगरा के रूप में की. आरोपी का पता 67 थर्ड क्रॉस, कलप्पा लेआउट, काशीनगर, बेंगलुरु, कर्नाटक बताया गया है. जबकि उसका मूल पता कृष्णा कॉलोनी, कंपड, गुरुग्राम, हरियाणा बताया गया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया है.

फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए बनाई रील

पुलिस के अनुसार, आरोपी बेंगलुरु के एक होटल में सैफ के तौर पर काम करता था. इसके साथ ही वह हरियाणवी भाषा में गाने भी गाता था. पुलिस का कहना है कि आरोपी का अंकित बालियान हत्याकांड से वास्तविक संबंध था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है. शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने और पहचान बनाने के लिए आरोपी ने अंकित बालियान की हत्या का जुर्म कबूल करने वाली रील बनाई थी.

पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि उसने यह वीडियो किस उद्देश्य से बनाया, उसे सोशल मीडिया पर किस तरह वायरल किया गया और क्या उसका हत्याकांड से किसी तरह का वास्तविक संबंध है. फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले की सभी कड़ियों को जोड़ने में जुटी है और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो की भी जांच की जा रही है.

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