ATS ने जासूसी के शक में तीन पुरुष और एक महिला को शामली से पकड़ा, पाकिस्तान से जुडे़ तार

उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने बड़ी कार्रवाई की है, एटीएस ने जासूसी मामले में तीन पुरुष और एक महिला को हिरासत में लिया है. एटीएस ने अलग-अलग थाना क्षेत्र से चारों संदिग्धों को पकड़ा है. सभी संदिग्धों को एटीएस अपने साथ लेकर रवाना हो गई है. बताया जा रहा है कि चारों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है.

जानकारी के मुताबिक, यह पूरा मामला जनपद शामली का है, यहां अलग-अलग थाना क्षेत्र से एटीएस की टीम ने कार्रवाई करते हुए तीन पुरुष और एक महिला को हिरासत में ले लिया है. चारों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है. बताया जा रहा है कि एटीएस की टीम पिछले 24 घंटे से शामली में डेरा डाले हुई थी. एटीएस ने कैराना कोतवाली क्षेत्र से 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया है, जबकि सदर कोतवाली क्षेत्र से एक महिला को गिरफ्तार की बात सामने आ रही है.

पाकिस्तान भेजी रही थी जानकारी

दरअसल, एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस को सूचना मिली थी कि शामली के चर्चित रहे कैराना से कुछ युवक जासूसी कर रहे हैं और पूरी जानकारी इकट्ठा कर पाकिस्तान को भेज रहे हैं. इसके साथ उनके कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं जिसके आधार पर एटीएस टीम शामली पहुंची और उसने यह कार्रवाई की. एटीएस की इस कार्रवाई में तीन पुरुषों के साथ एक महिला को भी हिरासत में लिया गया.

चारों आरोपियों को एटीएस ले गई देवबंद

बताया जा रहा है कि एटीएस की टीम चारों को लेकर देवबंद के लिए निकल गई है. बताया जा रहा है की पकडे गए आरोपियों में साजिद, इंतज़ार उर्फ टार्जन व इनका एक अन्य साथी व एक महिला शामिल है. हालांकि स्थानीय पुलिस को इस कार्रवाई की कोई सूचना नहीं दी गई है और स्थानीय पुलिस किसी भी कार्रवाई की जानकारी होने से साफ इनकार कर रही है.