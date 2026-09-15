गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरूस में फंसे शामली-मुजफ्फरनगर के 3 छात्र, परिजनों ने लगाई मदद की गुहार

रूस में फंसे शामली-मुजफ्फरनगर के 3 छात्र, परिजनों ने लगाई मदद की गुहार

मुजफ्फरनगर और शामली के 3 भारतीय छात्र रूसी सेना में फंस गए हैं. इस दौरान परिजनों ने सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है. बताया जा रहा है कि तीनों छात्र लैंग्वेज कोर्स करने रूस गए थे.

Written By : पंकज प्रजापति |  Updated at : 15 Sep 2026 05:20 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी के शामली और मुजफ्फरनगर के तीन छात्र रूसी लैंग्वेज कोर्स करने रूस गए थे. ऐसे में अब भारतीय छात्रों के कथित तौर पर रूसी सेना में भर्ती किए जाने की सूचना के बाद उनके परिजनों की चिंता बढ़ गई है. तीनों छात्रों से कई दिनों से संपर्क नहीं हो पाया है. 

परिजनों का दावा है कि 30 जुलाई को आखिरी बार छात्रों से बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने सेना में जबरन भर्ती किए जाने और मोबाइल फोन जमा करा लिए जाने की बात कही थी. इसके बाद से परिवार लगातार विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास और जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर छात्रों की सुरक्षित भारत वापसी की गुहार लगा रहे हैं.

'हम तो बस...' अमित शाह के UCC वाले बयान पर अखिलेश की पहली प्रतिक्रिया

शामली के आशू कुमार के परिवार पर टूटा चिंता का पहाड़

शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव हसनपुर लुहारी निवासी 25 वर्षीय आशू कुमार के परिवार पर इस समय चिंता का पहाड़ टूट पड़ा है. आशू पुत्र राकेश 14 अप्रैल 2025 को रूस में लैंग्वेज कोर्स करने के लिए गया था. परिजनों के मुताबिक 30 जुलाई को आशू से फोन पर बेहद कम समय के लिए बातचीत हुई थी. 

आशू ने कथित तौर पर बताया था कि उसे रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया है और उनके मोबाइल फोन जमा करा लिए गए हैं. उसने मौका मिलने पर दोबारा संपर्क करने की बात कही थी. इसके बाद से परिवार का आशू से संपर्क नहीं हो पाया. आशू अपने परिवार का इकलौता बेटा है. उसकी दो बहनें हैं और घर में बुजुर्ग माता-पिता हैं. बेटे से संपर्क टूटने के बाद माता-पिता लगातार उसकी सलामती की दुआ कर रहे हैं.

आशू के साथ थे मुजफ्फरनगर के दो छात्र

बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के गांव बाढ़ निवासी हिमांशु पुत्र मुकेश शर्मा और गांव पीपल शाह निवासी शक्ति पुंडीर पुत्र विपिन कुमार भी आशू के साथ थे. दोनों छात्र करीब एक साल पहले रूस में लैंग्वेज कोर्स करने गए थे. परिजनों के अनुसार तीनों छात्रों से आखिरी बार 30 जुलाई को बातचीत हुई थी. हिमांशु और शक्ति के वीजा की अवधि भी अगस्त महीने में समाप्त हो गई थी. 

तीनों छात्रों के रूस में फंसे होने की जानकारी सामने आने के बाद परिजन लगातार भारतीय दूतावास, विदेश मंत्रालय और जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं. स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी मामले को विदेश मंत्रालय के सामने रखने और छात्रों की जल्द वापसी का भरोसा दिया है. 

छात्रों के गांव पहुंचे लोकदल विधायक

मंगलवार (15 सितंबर) को पूर्व विधायक और लोकदल नेता राव वारिस भी आशू के गांव हसनपुर लुहारी पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने रूस स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर छात्रों का पता लगाने और उनकी सुरक्षित वापसी का अनुरोध किया. दूतावास की ओर से संपर्क के लिए नंबर उपलब्ध कराने और छात्रों के संबंध में जानकारी जुटाकर जल्द अवगत कराने की बात कही गई है.

परिजनों के अनुसार, दूतावास को भेजी गई ई-मेल के जवाब में भी छात्रों के रूसी सेना में भर्ती होने की जानकारी दी गई है और उनका पता लगाने के बाद विस्तृत जानकारी देने की बात कही गई है. फिलहाल छात्रों के परिवारों में चिंता का माहौल है. परिजनों की आंखें नम हैं और सभी को उम्मीद है कि सरकार और भारतीय दूतावास की पहल से उनके बच्चे सुरक्षित भारत वापस लौटेंगे.

फिरोजाबाद: पति को ले गई पुलिस तो बिगड़ी गर्भवती पत्नी की तबीयत, मौत, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड

Published at : 15 Sep 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Shamli News RUSSIA Muzaffarnagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UCC पर चर्चा के बीच गृह मंत्री से मुलाकात के बाद सीएम योगी का पहला बयान, जानें- क्या कहा?
UCC पर चर्चा के बीच गृह मंत्री से मुलाकात के बाद सीएम योगी का पहला बयान, जानें- क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम तो बस...' अमित शाह के UCC वाले बयान पर अखिलेश की पहली प्रतिक्रिया
'हम तो बस...' अमित शाह के UCC वाले बयान पर अखिलेश की पहली प्रतिक्रिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव 2027: संजय निषाद करेंगे बड़ा शक्ति प्रदर्शन, सर्वसमाज पर रहेगा फोकस
UP चुनाव 2027: संजय निषाद करेंगे बड़ा शक्ति प्रदर्शन, सर्वसमाज पर रहेगा फोकस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद: पति को ले गई पुलिस तो बिगड़ी गर्भवती पत्नी की तबीयत, मौत, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड
फिरोजाबाद: पति को ले गई पुलिस तो बिगड़ी गर्भवती पत्नी की तबीयत, मौत, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने Clarification के साथ मांगी माफी
Yaadein: 🤗Dev और Srishti की जिंदगी में लौटीं बहारें! गांव में मिली जिंदगी की नई खुशी। #sbs
Bigg Boss 20: Gullu-Kanika के Love Angle पर सवाल, Audience को क्यों लग रहा है Romance Fake?
Bigg Boss 20: Uditi Singh की One Life खत्म, Kanika Mann-Gullu की Chemistry बनी चर्चा
Ramayana का ‘Jai Jai Ram’ रिलीज, Ranbir Kapoor के Ram Avatar ने जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
UCC पर मंत्री नितेश राणे बोले, 'अगर ओवैसी जी को ऐतराज है तो हम...'
UCC पर मंत्री नितेश राणे बोले, 'अगर ओवैसी जी को ऐतराज है तो हम...'
विश्व
पाकिस्तान के आतंकी मसूद अजहर पर इनाम रखने पर MEA का रिएक्शन - 'यह हथकंडे...'
पाकिस्तान के आतंकी मसूद अजहर पर इनाम रखने पर MEA का रिएक्शन - 'यह हथकंडे...'
विश्व
ट्रंप जूनियर की शादी में रूसी अरबपति का पैसा! पुतिन के करीबी ने दो रातों में बहाया पैसा
ट्रंप जूनियर की शादी में रूसी अरबपति का पैसा! पुतिन के करीबी ने दो रातों में बहाया पैसा
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे खराब दौर, रैंकिंग में जिम्बाब्वे से पिछड़ने के करीब
पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे खराब दौर, रैंकिंग में जिम्बाब्वे से पिछड़ने के करीब
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में, चेक करें लिस्ट
इंडिया
राजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'
राजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP?
शुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP?
इंडिया
JDU-चिराग के बाद अब TDP का आया UCC पर रिएक्शन, कहा- 'हम पूरी तरह से...'
JDU-चिराग के बाद अब TDP का आया UCC पर रिएक्शन, कहा- 'हम पूरी तरह से...'
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Embed widget