रूस में फंसे शामली-मुजफ्फरनगर के 3 छात्र, परिजनों ने लगाई मदद की गुहार

यूपी के शामली और मुजफ्फरनगर के तीन छात्र रूसी लैंग्वेज कोर्स करने रूस गए थे. ऐसे में अब भारतीय छात्रों के कथित तौर पर रूसी सेना में भर्ती किए जाने की सूचना के बाद उनके परिजनों की चिंता बढ़ गई है. तीनों छात्रों से कई दिनों से संपर्क नहीं हो पाया है.

परिजनों का दावा है कि 30 जुलाई को आखिरी बार छात्रों से बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने सेना में जबरन भर्ती किए जाने और मोबाइल फोन जमा करा लिए जाने की बात कही थी. इसके बाद से परिवार लगातार विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास और जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर छात्रों की सुरक्षित भारत वापसी की गुहार लगा रहे हैं.

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शामली के आशू कुमार के परिवार पर टूटा चिंता का पहाड़

शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव हसनपुर लुहारी निवासी 25 वर्षीय आशू कुमार के परिवार पर इस समय चिंता का पहाड़ टूट पड़ा है. आशू पुत्र राकेश 14 अप्रैल 2025 को रूस में लैंग्वेज कोर्स करने के लिए गया था. परिजनों के मुताबिक 30 जुलाई को आशू से फोन पर बेहद कम समय के लिए बातचीत हुई थी.

आशू ने कथित तौर पर बताया था कि उसे रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया है और उनके मोबाइल फोन जमा करा लिए गए हैं. उसने मौका मिलने पर दोबारा संपर्क करने की बात कही थी. इसके बाद से परिवार का आशू से संपर्क नहीं हो पाया. आशू अपने परिवार का इकलौता बेटा है. उसकी दो बहनें हैं और घर में बुजुर्ग माता-पिता हैं. बेटे से संपर्क टूटने के बाद माता-पिता लगातार उसकी सलामती की दुआ कर रहे हैं.

आशू के साथ थे मुजफ्फरनगर के दो छात्र

बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के गांव बाढ़ निवासी हिमांशु पुत्र मुकेश शर्मा और गांव पीपल शाह निवासी शक्ति पुंडीर पुत्र विपिन कुमार भी आशू के साथ थे. दोनों छात्र करीब एक साल पहले रूस में लैंग्वेज कोर्स करने गए थे. परिजनों के अनुसार तीनों छात्रों से आखिरी बार 30 जुलाई को बातचीत हुई थी. हिमांशु और शक्ति के वीजा की अवधि भी अगस्त महीने में समाप्त हो गई थी.

तीनों छात्रों के रूस में फंसे होने की जानकारी सामने आने के बाद परिजन लगातार भारतीय दूतावास, विदेश मंत्रालय और जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं. स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी मामले को विदेश मंत्रालय के सामने रखने और छात्रों की जल्द वापसी का भरोसा दिया है.

छात्रों के गांव पहुंचे लोकदल विधायक

मंगलवार (15 सितंबर) को पूर्व विधायक और लोकदल नेता राव वारिस भी आशू के गांव हसनपुर लुहारी पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने रूस स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर छात्रों का पता लगाने और उनकी सुरक्षित वापसी का अनुरोध किया. दूतावास की ओर से संपर्क के लिए नंबर उपलब्ध कराने और छात्रों के संबंध में जानकारी जुटाकर जल्द अवगत कराने की बात कही गई है.

परिजनों के अनुसार, दूतावास को भेजी गई ई-मेल के जवाब में भी छात्रों के रूसी सेना में भर्ती होने की जानकारी दी गई है और उनका पता लगाने के बाद विस्तृत जानकारी देने की बात कही गई है. फिलहाल छात्रों के परिवारों में चिंता का माहौल है. परिजनों की आंखें नम हैं और सभी को उम्मीद है कि सरकार और भारतीय दूतावास की पहल से उनके बच्चे सुरक्षित भारत वापस लौटेंगे.

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