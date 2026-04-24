शामली हाईवे पर बिखरे 500-500 के नोट, 4 लाख रुपये बरामद, पुलिस उलझन में क्यों?

उत्तर प्रदेश के शामली में मेरठ-करनाल हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सड़क पर दूर-दूर तक 500-500 रुपये के नोट बिखरे हुए मिले. राहगीर यह नजारा देखकर हैरान रह गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और करीब चार लाख रुपये बरामद किए. फिलहाल पुलिस इस रहस्यमयी मामले की जांच में जुटी है और असली मालिक की तलाश कर रही है.

पुलिस ने नोटों के असली मालिक की तलाश शुरू कर दी है.साथ ही इलाके के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं. वहीँ सवाल ये भी है कहीं ये कोई वारदात तो नहीं, इतनी बड़ी लापरवाही पुलिस की समझ से भी बाहर है. फिलहाल हर एंगल से जांच जारी है.

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क्या है पूरा मामला ?

दरअसल आपको बता दे शामली के मेरठ-करनाल हाईवे पर काबड़ौत पुल के पास का है, जहां बुधवार देर शाम अचानक सड़क पर नोटों की गड्डियां बिखरी नजर आईं. करीब आधा किलोमीटर तक फैले इन नोटों को देखकर वहां से गुजर रहे लोग दंग रह गए. इसी दौरान अमित नाम के युवक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क पर बिखरे नोटों को एक-एक कर इकट्ठा किया. पुलिस टीम में दारोगा मुकेश दिनकर भी मौजूद रहे. काफी मशक्कत के बाद सभी नोटों को सुरक्षित थाने लाया गया. जब थाने में इन नोटों की गिनती की गई तो कुल रकम चार लाख रुपये निकली. खास बात यह रही कि नोटों की गड्डियों पर बैंक की पर्ची भी लगी हुई थी, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस रकम के मालिक का पता लगाया जा सकेगा.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि ये पैसे किसी वाहन से गिरे या फिर किसी अन्य तरीके से यहां पहुंचे. एएसपी सुमित शुक्ला ने बताया कि बरामद रकम को कानूनी प्रक्रिया के तहत मालखाने में जमा करा दिया गया है. बैंक के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पैसे किस खाते से निकाले गए थे.

फिलहाल पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के रुपये खोए हैं, तो वह संबंधित दस्तावेज और सबूत के साथ कोतवाली पहुंचे. सत्यापन के बाद ही रकम असली मालिक को सौंप दी जाएगी. अब देखना होगा कि हाईवे पर बिखरी इस रकम का असली मालिक कौन निकलता है, और आखिर ये पैसे सड़क पर कैसे पहुंचे. ये सवाल फिलहाल बना हुआ है.

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