शामली: चार बच्चों संग पिता ने यमुना नदी में लगाई छलांग, पत्नी के साथ था विवाद

उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जिले के कैराना कोतवाली क्षेत्र में घरेलू कलह से परेशान एक युवक के अपने चार मासूम बच्चों के साथ यमुना नदी में छलांग लगाने की सूचना पर पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया. घटना कैराना के मोहल्ला खेलकलां की है.

जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवक का नाम सलमान है, जो पेशे से मजदूर है और दो भाइयों में बड़ा है. सलमान अपनी पत्नी खुशनुमा के साथ लंबे समय से घरेलू विवादों से जूझ रहा था. बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी अक्सर जौला निवासी प्रेमी साबिर के साथ बिना बताए घर से चली जाती थी, जिससे सलमान मानसिक रूप से बेहद परेशान था.

चार बच्चों संग शख्स ने यमुना नदी में लगाई छलांग?

घटना से तीन दिन पूर्व भी सलमान और खुशनुमा के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था. खुशनुमा अपने प्रेमी के साथ 2 दिन पहले फरार हो गयी थी और इसी तनाव के चलते सलमान ने अपने चार मासूम बच्चों महक (12 वर्ष), इनायशा (8 वर्ष), शिफा (4 वर्ष) और आयान (3 वर्ष) के साथ यमुना नदी में छलांग लगा दी.

नदी में कूदने से पहले शख्स ने बनाई वीडियो

सलमान ने नदी में छलांग लगाने से पहले एक भावुक वीडियो बनाकर अपनी बहन गुलिस्ता को भेजा, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल गोताखोरों की मदद से यमुना नदी में तलाश अभियान शुरू कर दिया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. सलमान व बच्चों की तलाश यमुना नदी में जारी है.

इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है, जहां एक बाप ने घरेलू विवादों के चलते अपने जिगर के टुकड़ों के साथ जान देने का फैसला कर लिया, हालांकि अभी तक यमुना नदी मे ना तो बच्चो का कोई सुराग लगा है ना ही पिता सलमान का, आशंका है की यमुना के तेज बहाव मे पांचो बह गए है.

गोताखोर कर रहे शख्स की तलाश

एसपी ने कहा कि, सलमान (29) ने अपने चार बच्चों के साथ एक वीडियो बनाई. वीडियो में शख्स यह कहा रहा है कि उसकी पत्नी किसी के साथ चली गई है. पत्नी से विवाद की बात वीडियो में सामने आई है. शख्स ने यमुना नदी के पास वीडियो बनाकर अपनी बहन को भेजा.

इसके बाद बहन ने ये बात परिवार के सदस्यों को बताई. इसके बाद घर के सभी सदस्य उन्हें ढूंढ रहे थे. आज कुछ लोगों ने आशंका जताई कि एक व्यक्ति पुल से कूदा है. इसी आधार पर पुलिस टीम यहां पहुंची है. गोताखोर लगातार तलाश कर रहे हैं.