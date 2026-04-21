शामली: दिनदहाड़े बाजार में चोरी, गल्ले का ताला तोड़ 25 हजार उड़ाये; CCTV में कैद हुई वारदात

उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला नगर के मुख्य बाजार में दिनदहाड़े एक शातिर चोर ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दुकान के गल्ले का ताला तोड़कर हजारों रुपये की नगदी चोरी कर ली. पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. घटना के बाद व्यापारियों में रोष व्याप्त है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं.

दरअसल आपको बता दे कि यह मामला जनपद शामली के कांड थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार का है. जानकारी के अनुसार मोहल्ला खैल निवासी अमित सैनी पुत्र रामेश्वर की मोहल्ला सरावज्ञान में 'माधव रेडिमेट गारमेंट्स' के नाम से दुकान है. अमित सैनी दिशा शौच के लिए दुकान से गल्ले का ताला लगाकर गया था. इसी दौरान एक अज्ञात युवक दुकान में घुसा और आराम से इधर-उधर देखने के बाद गल्ले का ताला तोड़कर उसमें रखे करीब 25 हजार रुपये निकालकर फरार हो गया.

कुछ देर बाद जब दुकानदार वापस लौटा और गल्ला खोलने का प्रयास किया तो उसे ताला टूटा हुआ मिला. गल्ला खुला देखकर उसके होश उड़ गए. इसके बाद उसने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें चोर साफ तौर पर वारदात को अंजाम देता और आराम से जाते हुए दिखाई दे रहा है.

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दिनभर भर भारी भीड़ होने के बावजूद हुई चोरी

घटना की सूचना मिलते ही व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे. पीड़ित व्यापारी, व्यापार मंडल अध्यक्ष ईश्वर दयाल कंसल के साथ थाने पहुंचा और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने जल्द खुलासे का आश्वासन दिया है.

बताया जा रहा है कि जहां यह घटना हुई, वहां से कुछ ही दूरी पर सर्राफा बाजार स्थित है और दिनभर भारी भीड़ रहती है. ऐसे में दिनदहाड़े इस तरह की चोरी ने पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. व्यापारियों ने पुलिस से बाजार क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है.

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