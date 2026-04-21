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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशामली: दिनदहाड़े बाजार में चोरी, गल्ले का ताला तोड़ 25 हजार उड़ाये; CCTV में कैद हुई वारदात

शामली: दिनदहाड़े बाजार में चोरी, गल्ले का ताला तोड़ 25 हजार उड़ाये; CCTV में कैद हुई वारदात

UP News In Hindi: कांधला नगर के मुख्य बाजार में 'माधव रेडिमेट गारमेंट्स' के नाम की दुकान में दिनदहाड़े शातिर चोर ने गल्ले का ताला तोड़कर 25 हजार मकदी चोरी किए. अब सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे है.

By : पंकज प्रजापति | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 21 Apr 2026 11:19 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला नगर के मुख्य बाजार में दिनदहाड़े एक शातिर चोर ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दुकान के गल्ले का ताला तोड़कर हजारों रुपये की नगदी चोरी कर ली. पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. घटना के बाद व्यापारियों में रोष व्याप्त है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं.

दरअसल आपको बता दे कि यह मामला जनपद शामली के कांड थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार का है. जानकारी के अनुसार मोहल्ला खैल निवासी अमित सैनी पुत्र रामेश्वर की मोहल्ला सरावज्ञान में 'माधव रेडिमेट गारमेंट्स' के नाम से दुकान है. अमित सैनी दिशा शौच के लिए दुकान से गल्ले का ताला लगाकर गया था. इसी दौरान एक अज्ञात युवक दुकान में घुसा और आराम से इधर-उधर देखने के बाद गल्ले का ताला तोड़कर उसमें रखे करीब 25 हजार रुपये निकालकर फरार हो गया.

कुछ देर बाद जब दुकानदार वापस लौटा और गल्ला खोलने का प्रयास किया तो उसे ताला टूटा हुआ मिला. गल्ला खुला देखकर उसके होश उड़ गए. इसके बाद उसने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें चोर साफ तौर पर वारदात को अंजाम देता और आराम से जाते हुए दिखाई दे रहा है.

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दिनभर भर भारी भीड़ होने के बावजूद हुई चोरी 

घटना की सूचना मिलते ही व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे. पीड़ित व्यापारी, व्यापार मंडल अध्यक्ष ईश्वर दयाल कंसल के साथ थाने पहुंचा और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने जल्द खुलासे का आश्वासन दिया है.

बताया जा रहा है कि जहां यह घटना हुई, वहां से कुछ ही दूरी पर सर्राफा बाजार स्थित है और दिनभर भारी भीड़ रहती है. ऐसे में दिनदहाड़े इस तरह की चोरी ने पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. व्यापारियों ने पुलिस से बाजार क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है.

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Published at : 21 Apr 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Shamli News UP Police CRIME NEWS
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