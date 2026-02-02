हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशामली:12वीं के छात्र चाकुओं से गोदकर हत्या, दोस्तों ने फोन पर मिलने बुलाया और उतार दिया मौत के घाट

शामली:12वीं के छात्र चाकुओं से गोदकर हत्या, दोस्तों ने फोन पर मिलने बुलाया और उतार दिया मौत के घाट

Shamli News: पुलिस को मौके से एक 315 बोर का देशी तमंचा भी बरामद हुआ है. शुरूआती जानकारी में ह्त्या की वजह प्रेम प्रसंग या गर्ल फ्रेंड से विवाद बताया जा रहा है. एक युवक को हिरासत में लिया गया है.

By : पंकज प्रजापति | Updated at : 02 Feb 2026 07:36 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के शामली में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब कांधला थाना क्षेत्र के गांव इस्सोपुर में बारहवीं के छात्र अरशद की उसके ही साथियों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी. सूचना पर पहुंची पुलिस और परिजन लहुलुहान हालत में अस्पताल में लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अरशद की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है.

पुलिस को मौके से एक 315 बोर का देशी तमंचा भी बरामद हुआ है. शुरूआती जानकारी में ह्त्या की वजह प्रेम प्रसंग या गर्ल फ्रेंड से विवाद बताया जा रहा है. घटना के बाद स्थानीय विधायक नाहिद हसन भी मौके पर पहुंचे. इलाके में पुलिस तैनात है, एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गयी है.

क्या है पूरा मामला ?

वारदात जनपद शामलीं के थाना कांधला क्षेत्र के गांव इस्सोपुर टील की है. गांव निवासी सलीम का 18 वर्षीय पुत्र अशरद गांव के ही मुरली मनोहर इंटर कॉलेज में कक्षा 12 का छात्र है. पिता सलीम ने बताया कि रविवार को अरशद अपनी माता इमराना के साथ कैराना कार्य से गया हुआ था, और कैराना से खरीददारी करने के बाद लगभग 2:30 बजे वह गांव लौटा था. इसी दौरान उसके फोन पर उसके दोस्त विराट का फोन आया, जिससे बात करते हुए वह कुछ समय बाद लौटने की बात कहते हुए घर से निकल गया. 

इसके बाद परिजनों को सूचना मिली कि अरशद की गांव के इस्सोपुर बोहड्डा मार्ग पर चाकुओं से हमला कर हत्या कर दी है. सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया, आनन फानन में परिजन घटना स्थल पर पहुंचे तो हत्यारोपी मौके से फरार हो चुके थे.

चार साथियों पर मुकदमा दर्ज

एसपी शामलीं एनपी सिंह ने बताया कि पुलिस को एक घटना की सूचना मिली थी मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस मामले में उसी के ही साथी 4 छात्रों पर जो कि अरशद के साथ 12वीं में पढ़ते हौं, पर मुकदमा दर्ज कराया है. पूछताछ के लिए एक छात्र को भी हिरासत में लिया गया है. गांव में हत्या को लेकर किसी लड़की का भी प्रकरण सामने आया है, पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है, जल्दी ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 02 Feb 2026 07:36 AM (IST)
Tags :
Murder News UP NEWS Shamli News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Iran Tension: ईरान पर हमला नहीं करेगा अमेरिका! खामेनेई की चेतावनी के बाद भी ट्रंप को नहीं आया गुस्सा, बताया टारगेट
ईरान पर हमला नहीं करेगा अमेरिका! खामेनेई की चेतावनी के बाद भी ट्रंप को नहीं आया गुस्सा, बताया टारगेट
जम्मू और कश्मीर
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
इंडिया
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 KMPH की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP का मौसम कैसा?
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 KMPH की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP का मौसम कैसा?
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
Advertisement

वीडियोज

Budget2026 : विदेशों से सामान भारत लाना अब हुआ सस्ता | Nirmala Sitharaman
Janhit With Chitra Tripathi बजट पेश होते ही क्यों लुढ़का बाजार? | Parliament | Budget 2026
Sansani:डॉन...खूनी टारगेट 'ऑन' ! | Crime News
International News: भारत संग तेल पर बड़ी डील...',बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज
Budget2026 : क्या अभी और गिरेगा सोना-चांदी? | Nirmala Sitharaman | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Iran Tension: ईरान पर हमला नहीं करेगा अमेरिका! खामेनेई की चेतावनी के बाद भी ट्रंप को नहीं आया गुस्सा, बताया टारगेट
ईरान पर हमला नहीं करेगा अमेरिका! खामेनेई की चेतावनी के बाद भी ट्रंप को नहीं आया गुस्सा, बताया टारगेट
जम्मू और कश्मीर
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
इंडिया
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 KMPH की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP का मौसम कैसा?
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 KMPH की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP का मौसम कैसा?
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 10: ‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे संडे हिला डाला बॉक्स ऑफिस, कर डाली छप्परफाड़ कमाई, तोड़ा 'कल्कि2898 एडी' से 'आरआरआर' का रिकॉर्ड
‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे संडे हिला डाला बॉक्स ऑफिस, कर डाली छप्परफाड़ कमाई
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार से होकर जाने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार से होकर जाने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल
हेल्थ
सीने में दर्द ही नहीं, ये भी होते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, जान लेंगे तो बच जाएगी जान
सीने में दर्द ही नहीं, ये भी होते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, जान लेंगे तो बच जाएगी जान
शिक्षा
CBI Officer बनने का सपना देख रहे हैं? यहां जानिए CBI में भर्ती की पूरी प्रक्रिया
CBI Officer बनने का सपना देख रहे हैं? यहां जानिए CBI में भर्ती की पूरी प्रक्रिया
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget