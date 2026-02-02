उत्तर प्रदेश के शामली में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब कांधला थाना क्षेत्र के गांव इस्सोपुर में बारहवीं के छात्र अरशद की उसके ही साथियों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी. सूचना पर पहुंची पुलिस और परिजन लहुलुहान हालत में अस्पताल में लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अरशद की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है.

पुलिस को मौके से एक 315 बोर का देशी तमंचा भी बरामद हुआ है. शुरूआती जानकारी में ह्त्या की वजह प्रेम प्रसंग या गर्ल फ्रेंड से विवाद बताया जा रहा है. घटना के बाद स्थानीय विधायक नाहिद हसन भी मौके पर पहुंचे. इलाके में पुलिस तैनात है, एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गयी है.

क्या है पूरा मामला ?

वारदात जनपद शामलीं के थाना कांधला क्षेत्र के गांव इस्सोपुर टील की है. गांव निवासी सलीम का 18 वर्षीय पुत्र अशरद गांव के ही मुरली मनोहर इंटर कॉलेज में कक्षा 12 का छात्र है. पिता सलीम ने बताया कि रविवार को अरशद अपनी माता इमराना के साथ कैराना कार्य से गया हुआ था, और कैराना से खरीददारी करने के बाद लगभग 2:30 बजे वह गांव लौटा था. इसी दौरान उसके फोन पर उसके दोस्त विराट का फोन आया, जिससे बात करते हुए वह कुछ समय बाद लौटने की बात कहते हुए घर से निकल गया.

इसके बाद परिजनों को सूचना मिली कि अरशद की गांव के इस्सोपुर बोहड्डा मार्ग पर चाकुओं से हमला कर हत्या कर दी है. सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया, आनन फानन में परिजन घटना स्थल पर पहुंचे तो हत्यारोपी मौके से फरार हो चुके थे.

चार साथियों पर मुकदमा दर्ज

एसपी शामलीं एनपी सिंह ने बताया कि पुलिस को एक घटना की सूचना मिली थी मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस मामले में उसी के ही साथी 4 छात्रों पर जो कि अरशद के साथ 12वीं में पढ़ते हौं, पर मुकदमा दर्ज कराया है. पूछताछ के लिए एक छात्र को भी हिरासत में लिया गया है. गांव में हत्या को लेकर किसी लड़की का भी प्रकरण सामने आया है, पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है, जल्दी ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.