उत्तर प्रदेश के शामली में दशहरा मेला के दौरान लड़कियों से छेड़खानी करना दो मनचलों का महंगा पड़ा है, युवतियों ने दोनों मनचलों को वहीं ऐसा सबक सिखाया की दोबारा से छेड़खानी करने से पहले वह सौ बार सोचेंगे. दरअसल, ये लड़कियां रामलीला के मौके पर यहां लगे मेले में घूमने आई थीं.

इसी दौरान मेले में शामिल आरोपियों ने इनके साथ छेड़छाड़ कर दी, फिर क्या था लड़कियों ने हिम्मत जुटाई और वहीं पर मनचलों को सबक सिखाने की ठान ली. इन लड़कियों ने दोनों मनचलों को पकड़ा और सरेआम उनपर थप्पड़ों की बरसात कर दी. मनचलों की खातिरदारी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

लड़कियों ने 10 सेकेंड में उतारा मनचलों का भूत

इंटरनेट पर वायरल हो रहे शामली के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से ये लड़कियां अपने साथ छेड़खानी करने वाले शख्स को पीट रही है. लड़कियों ने मात्र 10 सेकेंड में ही मनचलों पर 11 थप्पड़ों की बोछार की. वहीं जब आसपास के लोगों को पता चला कि आरोपियों ने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की है तो और लोग भी उनकी पिटाई करने सामने आ गए. मगर, लड़कियों ने सभी दूसरे लोगों अलग करते हुए आरोपी की खुदसे पिटाई करना जारी रखा.

मौके पर लगा लोगों का जमावड़ा

इंटरनेट पर वायरल हो रही वीडियो में देखा जा रहा है कि जब ये लड़कियां उन मनचलों की पिटाई कर रही थी तब वहां काफी लोग मौजूद थे. कुछ मोबाइल से इस घटना का वीडियो बनाते हुए दिखाई दिए तो कुछ बीच बचाव की कोशिश की. लेकिन लड़कियों ने सभी को रोककर खुद ही आरोपी की धुनाई जारी रखी. पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है. वहीं इस वीडियो पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं.

ये भी पढ़ें: कानपुर मामले पर अखिलेश का बीजेपी पर कटाक्ष, बोले- 'कट्टा नहीं, रावण बनने के लिए कर रहे थे आवेदन'