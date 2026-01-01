KKR विवाद पर AIMIM नेता शादाब चौहान बोले, 'नाम खान है इसलिए बनाया जा रहा निशाना'

बांग्लादेश में हिन्दुओं की हत्या के बीच KKR में बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेने पर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान निशाने पर आ गए हैं. बीजेपी नेता संगीत सोम और कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने उन पर हमला बोला. अब इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसिल्मीन (AIMIM) के प्रवक्ता शादाब चौहान ने बीजेपी नेताओं पर सवाल उठाया है.

शादाब चौहान ने इस मुद्दे पर बयान में कहा, “हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है-बांग्लादेश हो या भारत, कहीं भी मॉब लिंचिंग या किसी के साथ अत्याचार होता है, हम उसकी निंदा करते हैं. भारत सरकार को हस्तक्षेप करके बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करानी चाहिए.”

आगे शादाब चौहान ने आलोचकों पर पलटवार करते हुए कहा, “जो लोग बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के नाम पर भारत में नौटंकी कर रहे हैं, उनसे सवाल है कि जब भारत में मॉब लिंचिंग होती है तो उतनी ही जोर से निंदा क्यों नहीं करते? हमारी पार्टी हर जगह, किसी के भी साथ हुई मॉब लिंचिंग की बराबर निंदा करती है.”

बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर बवाल

दरसल यह विवाद शाहरुख खान के मालिकाना हक़ वाली टीम KKR द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ी रहमान को 9.2 करोड़ में खरीदना है. बीजेपी नेता संगीत सोम ने उन्हें 'देशद्रोही' तो कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने 'गद्दार' तक कहा. शादाब चौहान ने बीजेपी नेता संगीत सोम पर निशाना साधते हुए कहा कि शाहरुख़ खान को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उनका नाम खान है.

शादाब चौहान ने आईपीएल ऑक्शन की प्रक्रिया समझाते हुए पर कहा कि इस बांग्लादेशी खिलाड़ी पर चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और KKR ने बोली लगाई. ज्यादा बोली पर KKR टीम ने लिया. अगर कोई समस्या है तो BCCI को बैन करना चाहिए. यही नहीं उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि जब हमने भारत-पाकिस्तान मैच न खेलने की मांग उठाई तो उस वक़्त देवकीनंदन ठाकुर और संगीत सोम क्यों नहीं आए?