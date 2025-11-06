शाहजहांपुर में युवक की संदिग्ध मौत पर हंगामा, परिजन बोले- पुलिसवालों ने छत से दिया धक्का

शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां स्थानीय निवासी सत्यपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई है. परिजनों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है.

इस संबंद में मिली जानकारी के अनुसार, सत्यपाल का विवाद पिछले कुछ दिनों से अपने पड़ोसियों से चल रहा था. परिजनों का कहना है कि पड़ोसी आए दिन गाली-गलौज और मारपीट करते थे. रविवार को जब तिलहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, तो पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने पड़ोसियों का पक्ष लेते हुए सत्यपाल के साथ मारपीट शुरू कर दी.

परिजनों का दावा- पुलिस ने छत से दिया धक्का

मृतक के परिजनों का दावा है कि पुलिस ने उसे छत से नीचे फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक सत्यपाल ने मरने से पहले अपने बयान में कहा कि “मेरी मौत के पीछे पुलिस वालों का हाथ है, अगर उन्होंने न्याय दिया होता तो मैं जिंदा होता.” सत्यपाल के बेटे ने इस बयान का वीडियो भी बनाकर सुरक्षित रखा है.

आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग

फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है. घटना के बाद परिजनों में आक्रोश व्याप्त है, वहीं पुलिस प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. स्थानीय लोगों ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

फिलहाल इस मामले में अब देखने वाली बात यह होगी कि आरोपी पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई की जाती है. क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा यह भी बड़ा सवाल है.

