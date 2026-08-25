शाहजहांपुर: 'बराबर बंटेगी कमाई', करप्शन की 'कसम' खाते पार्षदों का वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार पर 'जीरो टॉलरेंस' (Zero Tolerance on Corruption) का दावा करती है, लेकिन सिस्टम में बैठे कुछ नुमाइंदे इन दावों की कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसका एक सनसनीखेज वीडियो शाहजहांपुर (Shahjahanpur News) से सामने आया है. यहां शाहजहांपुर नगर निगम के कुछ पार्षदों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कथित तौर पर हाथ में जल लेकर भ्रष्टाचार की कमाई (कमीशन) को आपस में बराबर बांटने की 'शपथ' लेते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो ने पूरे प्रशासनिक और राजनीतिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है.

हाथ में जल... और 'कमीशन' बांटने की कसम

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Parshad Viral Video) में नगर निगम के कुछ पार्षद एक जगह इकट्ठा हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि ये लोग बिल्कुल उसी तरह हाथ में जल लेकर कसम खा रहे हैं, जैसे किसी पवित्र कार्य के लिए संकल्प लिया जाता है. वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि ये पार्षद नगर निगम से होने वाली 'आय' (कथित भ्रष्टाचार/कमीशन) को सभी के बीच बराबर बांटने की बात कह रहे हैं. हद तो तब हो गई जब वीडियो में एक पार्षद खुलेआम यह धमकी देता और गाली बकता सुनाई देता है कि "यदि कोई इस व्यवस्था (बराबर बंटवारे) को नहीं मानेगा तो...".

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वित्त मंत्री के गढ़ में सुशासन पर उठे बड़े सवाल

इस वीडियो के सामने आने के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर तो गंभीर सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पारा भी गरमा गया है. दरअसल, शाहजहांपुर नगर क्षेत्र से स्थानीय विधायक कोई और नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री (वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री) सुरेश कुमार खन्ना (Suresh Kumar Khanna) हैं. ऐसे में इतने कद्दावर मंत्री के अपने ही विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों का इस तरह करप्शन की 'कसम' खाना व्यवस्था पर एक बड़ा तमाचा है.

क्या होगी इस वायरल 'शपथ' की जांच?

भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा करने वाली सरकार के सामने अब यह मामला एक बड़ी चुनौती बन गया है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि यह वीडियो असली है, तो हाथ में जल लेकर खाए जा रहे इस 'कमीशन के संकल्प' का मास्टरमाइंड कौन है? यह 'नगर निगम की आय' आखिर किस टेंडर या घोटाले की तरफ इशारा कर रही है? फिलहाल, जनता और विपक्ष अब इस वायरल वीडियो की उच्च स्तरीय जांच और दोषी पार्षदों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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