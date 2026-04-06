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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसीमा हैदर के 5वें और 6ठे बच्चे का नाम बना चर्चा का विषय, वकील एपी सिंह ने कहा- 'ये सनातन...'

सीमा हैदर के 5वें और 6ठे बच्चे का नाम बना चर्चा का विषय, वकील एपी सिंह ने कहा- 'ये सनातन...'

Seema Haider News: एपी सिंह ने बच्चों के पिता को बुलाया और कहा, "एक तरफ सचिन मीणा. एक तरफ भारती मीना, दूसरी तरफ भारत मीना. " दोनों बच्चों का नाम दोहराया और कहा कि ये बच्चे भारत के हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 06 Apr 2026 08:00 AM (IST)
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पाकिस्तान से 3 साल पहले नेपाल के रास्ते भारत आईं सीमा हैदर यहां अपने भारतीय परिवार के साथ रह रही हैं. वह पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ आई थीं और यहां सचिन मीणा के साथ उनके दो और बच्चे हुए हैं. सीमा हैदर के 5वें और 6ठे बच्चे को गोद में लेकर वकील एपी सिंह लोगों से परिचय करवा रहे हैं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सिंह दोनों बच्चों को मामा कहलवाते हुए भी नजर आए. इस दौरान सीमा और उनके पति भी साथ दिखाई दिए.

वीडियो में वकील एपी सिंह ने कहा, "एक तरफ भारती मीणा, दूसरी तरफ भारत मीणा और एक तरफ उनकी माता सीमा मीणा. यह परिवार भारत के रबूपुरा में रहता है. ये दोनों बच्चे भारत के हैं और मीणा समाज का सम्मान रखते हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हैं." एपी सिंह ने बच्चों के पिता को बुलाया और कहा, "एक तरफ सचिन मीणा. एक तरफ भारती मीना, दूसरी तरफ भारत मीना."

भारत और भारती मीणा रखा नाम 

उन्होंने दोनों बच्चों का नाम दोहराया और कहा कि ये बच्चे भारत के हैं और भारतीय हैं. साथ ही, सिंह दोनों बच्चों को कहते नजर आए कि उन्हें मामा बुलाओ. चार बच्चों के साथ भारत आई सीमा अब 6 बच्चों की मां बन चुकी हैं.

सीमा हैदर ने 17 फरवरी को बेटे को दिया था जन्म

बता दें कि सीमा हैदर ने  ग्रेटर नोएडा के निजी अस्पताल में 17 फरवरी (मंगलवार) को अपने बेटे को जन्म दिया था. रबूपुरा में सचिन के परिजनों ने बेटे के जन्म की खुशी में मिठाई बांटी थी. नामकरण संस्कार में उन्होंने अपने बेटे का नाम ‘भारत’ रखा है. पिछले साल सीमा ने बेटी को जन्म दिया था और उसका नाम भारती रखा था. इसके अलावा सीमा को अपने पहले पति गुलाम हैदर से चार बच्चे हैं. बड़े बेटे का नाम फरहान अली और उनकी तीन बेटियां हैं जिनके नाम फरवा, फरिहा और फरहा हैं.

PubG से शुरू हुई थी सीमा-सचिन की प्रेम कहानी

सीमा और सचिन मीणा की प्रेम कहानी पब-जी गेम से शुरू हुई थी. दोनों ने दावा किया था कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों ने शादी की थी. इसके बाद सीमा 13 मई 2023 को नेपाल के रास्ते भारत आई थीं, लेकिन 4 जुलाई 2023 को सीमा को गिरफ्तार कर लिया गया था. हालांकि, 7 जुलाई 2023 को सीमा को जमानत मिल गई. सीमा तब से भारत में रह रहीं हैं, लेकिन उन्हें अब तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली है.

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Published at : 06 Apr 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Greater Noida UTTAR PRADESH Seema Haider Sachin Meena
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