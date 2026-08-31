राहुल गांधी पर FIR से भड़की कांग्रेस, आंदोलन का किया ऐलान

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने हल्द्वानी में एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा कर लिया है. जिसके खिलाफ कांग्रेस ने विरोध तेज कर दिया है. कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने इसके विरोध में उत्तराखंड के डीजीपी को ज्ञापन प्रेषित करते हुए मुकदमे को झूठा और राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है. उन्होंने तत्काल इसे वापस लेने की मांग की है.

कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राहुल गांधी ने दलित समाज के हितों और अधिकारों की बात उठाई थी. लेकिन, सत्ताधारी दल द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है यह दुर्भाग्यपूर्ण है. धस्माना ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द से जल्द मुकदमा वापस नहीं लिया, तो कांग्रेस देश से लेकर प्रदेश स्तर तक बड़े पैमाने पर आंदोलन और प्रदर्शन करेगी.

राहुल गांधी से मुकदमा हटाने की मांग

कांग्रेस ने डीजीपी को दिए ज्ञापन में कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में जो एफआईआर कराई गई है वो पूरी तरह से झूठी, निराधार और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है. शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में तथाकथित सफाई और धार्मिक अनुष्ठान को लेकर असत्य आधारों पर टिप्पणी की लेकिन सच्चाई ये कि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद हिन्दूवादी संगठनों ने मैदान का शुद्धिकरण किया था.

उन्होंने कहा कि ये घटना अपने आप में एससी एसटी एक्ट के तहत दंडनीय अपराध था. उस घटना का वीडियो साक्ष्य मौजूद होने के बाद बाद भी आज तक दोषियों पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई. जबकि राहुल गांधी जैसे राष्ट्रीय नेता पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया. काँग्रेस ने माँग की शुद्धिकरण के वीडियो साक्ष्य के आधार पर दोषियों पर मुकदमा दर्ज गिरफ्तारी की जाए और शिकायतकर्ता अमित कुमार की जांच की हो.

प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान

कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया कि वो हल्द्वानी में राहुल गांधी पर दर्ज की गई एफआईआर के विरोध में उत्तराखंड के सभी जिलों के हर थाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी. कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित राजनीतिक षड्यंत्र को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी.

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