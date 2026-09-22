सतपाल महाराज का व्यक्तित्व हम सबके लिए प्रेरणादायक: मुख्यमंत्री

उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं सुविख्यात आध्यात्मिक गुरु और समाजसेवी सतपाल महाराज के 75वें पावन जन्मोत्सव के अवसर पर मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वावधान में ऋषिकुल मैदान, हरिद्वार में दो दिवसीय भव्य आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक समारोह के तहत सोमवार को उन्हें शुभकामना देने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सतपाल महाराज देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं. उनका व्यक्तित्व हम सबके लिए प्रेरणादायक है. उन्होंने कहा कि महाराज केवल राजनेता ही नहीं, बल्कि एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु भी हैं. बचपन से ही पिता हंस महाराज से ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने मानव धर्म के प्रचार-प्रसार को अपना मिशन बनाया. देश-विदेश में उनके आध्यात्मिक प्रवचन होते हैं. उनका मूल संदेश आत्म-ज्ञान, मानव सेवा और सर्वधर्म समभाव है. इसी कारण लाखों अनुयायी उन्हें गुरु के रूप में पूजते हैं. 2017 और 2022 में उन्होंने उत्तराखण्ड के चौबट्टाखाल विधानसभा से भाजपा के टिकट पर त हासिल की और सरकार में कैबिनेट मंत्री बने. बतौर PWD और पर्यटन मंत्री उनका फोकस हमेशा उत्तराखंड के चौमुखी विकास पर रहा है.

इस अवसर पर समारोह में पहुंचे प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने सतपाल महाराज को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड के सबसे वरिष्ठतम कैबिनेट मंत्री एवं आध्यात्मिक गुरू सतपाल महाराज का व्यक्तित्व हम सबके लिए प्रेरणादायक है.

एक ओर उन्होंने मानव उत्थान सेवा समिति के माध्यम से देश-विदेश में मानव धर्म, सद्भावना और आत्म-ज्ञान का प्रकाश फैलाया है, तो दूसरी ओर एक कुशल प्रशासक और जनप्रतिनिधि के रूप में आपने उत्तराखंड के विकास में अमूल्य योगदान दिया है.

उनके नेतृत्व में चारधाम यात्रा का सुव्यवस्थीकरण, राज्य में पर्यटन अवसंरचना का विस्तार और हमारी देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण हो रहा है. उन्होंने विकास को आध्यात्मिकता से जोड़ा है.

प्रदेश के केबिनेट मंत्री व आध्यात्मिक गुरु सतपाल ऋषिकुल मैदान में अपार जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को सत्संग का पूरा लाभ उठाना चाहिए और महापुरुषों का दर्शन व सत्संग मानव को बड़े भाग्य से प्राप्त होता है. समय का कालचक्र बड़ा ही खराब चल रहा है.इसलिए संत महापुरुषों की वाणियों पर अमल करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि अपने मन में हर व्यक्ति को सदा सकारात्मक विचारों को ही रखना चाहिए.विनाशकारी सोच मानव को अधोगति में ले जाती है. इसलिए हर काम को करते समय परमपिता परमात्मा के पावन नाम का सुमिरन करना चाहिए जिससे यह मानव शरीर सार्थक व सफल हो. परमात्मा का नाम ही हमें मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगा.

कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री माता अमृता ने अपने संबोधन में कहा कि समारोह के पहले दिन महाराज के वन पर आधारित नाट्य प्रस्तुति देखकर उपस्थित सभी लोगों को जानकारी हुई कि महाराज ने अपने वन में मानव कल्याण के लिए कितना संघर्ष किया है. उन्होंने कहा कि सतपाल महाराज का वन संघर्षों से भरा पड़ा है. हम सभी को उनसे प्रेरणा लेकर उनकी आज्ञा में चलना चाहिए.

महाराज के जन्मोत्सव पर पूजन का कार्यक्रम हुआ. पूजन के पश्चात माता अमृता , श्रद्धेय, आराध्या, सुयश, मोहिना सहित सभी संत महात्मा व बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे. मंच का संचालन डॉ.संतोष यादव ने किया.

कार्यक्रम के दौरान चौबट्टाखाल विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित विभिन्न मंदिरों सहित विद्यालयों के स्थलीय विकास के साथ साथ राजकीय डिग्री कॉलेज वेदीवाल में स्नातक स्तर पर विज्ञान वर्ग में भौतिक विज्ञान व गणित विषयों के पद सृजित किये जाने का अनुरोध किया.