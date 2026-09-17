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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसंतकबीर नगर: मांगों को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, 4 घंटे बाद उतारा गया

संतकबीर नगर: मांगों को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, 4 घंटे बाद उतारा गया

संतकबीर नगर में अपनी मांगों को लेकर एक युवक सैकड़ों फीट ऊँचे टावर पर चढ़ गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे बमुशिकल नीचे उतारा. पुलिस ने युवक को कार्रवाई का भरोसा दिया.

Written By : पंकज गुप्ता, संत कबीर नगर |  Updated at : 17 Sep 2026 11:24 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में उस समय पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया, जब अपनी मांगों को लेकर एक युवक सैकड़ों फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया. युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी. काफी समझाने-बुझाने और परिवार के मौके पर पहुंचने के करीब चार घंटे बाद युवक को टावर से नीचे उतारा जा सका.

मामला खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र स्थित एक मोबाइल टावर का है. स्थानीय लोगों ने जब एक व्यक्ति को टावर पर चढ़ा देखा तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी. सूचना मिलते ही खलीलाबाद कोतवाल जय प्रकाश दूबे हमराहियों और पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और युवक को नीचे उतारने के प्रयास शुरू कर दिए. युवक को टावर पर चढ़ा देख मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. 

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प्रेम प्रसंग के बाद मंदिर में प्रभुनाथ ने की थी शादी

बताया जा रहा है कि टावर पर चढ़े व्यक्ति का नाम प्रभुनाथ है. उसके मुताबिक, कुछ समय पहले उसका एक युवती से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. दोनों ने मंदिर में शादी भी कर ली थी. इसके बाद युवती उसके साथ मुंबई चली गई थी. बाद में किसी तरह दोनों को घर बुलाया गया और दोनों परिवारों के बीच सुलह-समझौता हुआ. इसके बाद युवती अपने घर चली गई, जबकि प्रभुनाथ रोजी-रोटी के सिलसिले में दोबारा मुंबई चला गया.

युवती के परिजनों पर लगाया मारपीट और धमकी का आरोप

प्रभुनाथ का आरोप है कि पुराने मामले को लेकर युवती के पक्ष के लोगों द्वारा उसके परिवार को लगातार परेशान किया जाता रहा. उसने परिवार के साथ मारपीट और धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया. करीब दो साल बाद जब प्रभुनाथ वापस अपने घर आया तो उसके साथ भी मारपीट और धमकी दिए जाने की बात उसने कही.

कार्यवाही न होने का आरोप

प्रभुनाथ ने बताया कि मामले को लेकर वह बेलहर थाना पुलिस के पास भी पहुंचा था. उसका आरोप है कि वहां भी उसे और उसके परिवार को परेशान किया गया. साथ ही उसे जान से मारने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया. प्रभुनाथ का कहना है कि लगातार तनाव और अपनी शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से परेशान होकर वह अपनी मांगों को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया.

कोतवाल ने समाधान का दिया भरोसा

शहर कोतवाल जेपी दूबे ने प्रभुनाथ को आश्वासन दिया कि उसकी शिकायतों और मांगों को सुना जाएगा तथा नियमानुसार समाधान का प्रयास किया जाएगा. उनके साथ सीओ सदर प्रियम राज शेखर पाण्डेय और एसडीएम हृदय नारायण तिवारी ने उसे समझाया कि वह सुरक्षित रूप से नीचे आ जाए,उसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मुस्तैदी से पहुँच गई.

चार घंटे बाद नीचे आया प्रभुनाथ मिली राहत

करीब चार घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बीच प्रभुनाथ नीचे आया. इसके बाद यों ने उससे पूरे मामले को लेकर बातचीत की और उसकी शिकायतों की जानकारी ली. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. प्रभुनाथ द्वारा लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. 

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About the author पंकज गुप्ता, संत कबीर नगर

पंकज गुप्ता संत कबीर नगर की खबरों पर नजर रखते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की. 2015 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 11:24 AM (IST)
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