उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में शादी समारोह में हुए विवाद के बाद युवक की हत्या कर दी गई है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी नासिर समेत तीन आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया है. आरोपियों ने थप्पड़ का बदला लेने के लिए योजनाबद्ध तरीके से अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की थी. पकड़े गए तीनों आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.

ये घटना बखिरा क्षेत्र के कोलकी चमरसन गांव की है जहां रहने वाले 30 साल का आनंद गौतम गुरुवार की शाम 7 बजे अपने चचेरे भाई रोहित के साथ घर का सामान लेने बाइक से बभनी चौराहे पर गए थे. उसी दौरान अचानक पुरानी रंजिश को लेकर कुसम्हा माफी गांव का रहने वाला नासिर ने अपने साथियों निरहू, जैगम और एक अन्य अज्ञात के साथ मिलकर आनंद को घेर लिया.

मुर्गी काटने वाले चाकू से रेता गला

आरोपी जैगम ने मुर्गी काटने वाला चाकू निकाल कर नासिर को दिया और आनंद को पकड़ लिया. नासिर ने गला रेत कर आनंद की हत्या कर दी. आरोप है कि निसार ने दो दिन पहले रोहित के सामने आनंद को जान से मार देने की धमकी दी थी.

बताया जा रहा हैं कि नासिर और आनंद के बीच बीते दिनों शादी समारोह में एक विवाद हो गया था, जिसके बाद आनंद ने उसे थप्पड़ मार दिया था. इस घटना के बाद से ही आरोपी नासिर उससे बदला लेने की फिराक में घूम रहा था.

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आरोपी ने पीड़ित पिता इंद्रेश और रोहित को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए थाने पर शिकायत करने पर हत्या करने की धमकी दी थी. पीड़ित पिता की तहरीर पर शुक्रवार को पुलिस ने नासिर, निरहू, जैगम और एक अज्ञात पर हत्या, एससीएसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था. घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर उतर आया था.

पुलिस ने नासिर समेत 3 को किया गिरफ़्तार

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दस टीमों को गठन किया गया था. जो लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुईं थीं. एसपी संदीप कुमार मीना ने बताया कि शनिवार को सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कुसम्हा माफी गांव के पास से मुख्य आरोपी नासिर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बढ़या के महुआ की बाग के पास से आरोपी निरहू उर्फ साकिर अली और जैगम उर्फ अजमल हुसैन को गिरफ्तार किया.

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