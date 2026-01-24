'पेशाब किया और नग्न कर वीडियो बनाया', BJP विधायक अंकुर राज तिवारी पार मारपीट का आरोप, FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अंकुर राज तिवारी और उनके मौसेरे भाई पर एक शख्स का अपहरण कर बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है. पीड़ित का कहना है कि जब वो पिटाई से बेहोश हो गया तो उन्होंने उसके निवस्त्र करके वीडियो बनाए और उस पर पेशाब किया. जिसके बाद वो उसे मरा समझकर हाईवे किनारे फेंककर भाग गए. इस घटना के बाद परिजनों ने पुलिस थाने में जमकर हंगामा किया.

ये घटना संत कबीर नगर में कोतवाली खलीलाबाद की है. पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसका ज़मीन को लेकर बीजेपी विधायक अंकुर राज तिवारी से विवाद चल रहा है. लखनऊ के मोहनलालगंज में उसके नाम ली गई जमीन को लेकर आपसी रंजिश हैं. जिसके चलते वो जब रात में 11:00 बजे दावत खाकर लौट रहा था तभी विधायक ने अपने साथियों के साथ दो काले रंग का स्कॉर्पियो कार से उसे ओवरटेक कर लिया.

पेशाब करने और निवस्त्र कर वीडियो बनाने का आरोप

पीड़ित ने कहा कि इसके बाद उन्होंने उससे झगड़ा किया और जबरन अपनी गाड़ी में बिठाकर गोरखपुर के सहजनवा में एक भट्टे पर ले गए, जहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई. भाजपा विधायक अंकुर तिवारी वीडियो कॉल के माध्यम से हमें देख रहे थे. उन्होंने पीड़ित पर पेशाब करने के लिए बोला तो उनके समर्थक सावन तिवारी ने हमारे ऊपर पेशाब किया.

पीड़ित परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

पीड़ित का कहना है कि वो विधायक अंकुर तिवारी के साथ सात-आठ साल रह चुका है लेकिन इस ज़मीन की वजह से उनकी राजनीतिक दूरियां बनती गई और विधायक से विवाद हो गया. वहीं पीड़ित की मां ने भी विधायक पर कई आरोप लगाए हैं. मां ने कहा कि विधायक ने हमारे बेटे के साथ मारपीट की और उसे सड़क पर फिंकवा दिया. पीड़ित परिवार ने घटना से नाराज़ होकर थाने के सामने जमकर हंगामा भी किया.

इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने कहा कि जमीन से संबंधित विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है. पीड़ित ने प्रार्थनापत्र दिया है. उसमें एक जनप्रतिनिधि का नाम बताया जा रहा है. मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है. जांच में जो तथ्य सामने आएगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

