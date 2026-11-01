ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजम खान की दोबारा गिरफ्तारी पर भड़के संजय सिंह, बोले- ये तानाशाही

आजम खान की दोबारा गिरफ्तारी पर भड़के संजय सिंह, बोले- ये तानाशाही

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय ने SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि 13 करोड़ 37 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं. उन्होंने इसकी जांच की भी मांग की.

Written By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या |  Updated at : 01 Nov 2026 04:25 PM (IST)
Preferred Sources

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और राज्यसभा सांसद रविवार (01 नवंबर) को राम नगरी अयोध्या पहुंचे. यहां एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. इस दौरान संजय सिंह ने SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाए और कहा कि इसमें वास्तविक मतदाताओं के नाम काटे गए हैं. उन्होंने 13 करोड़ 37 लाख मतदाताओं के नाम कटने का दावा किया और इसकी जांच की भी मांग की.

इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता ने विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने के आरोप लगाए. संजय सिंह ने कर्नाटक में भी मतदाताओं के नाम कटने का दावा किया. उन्होंने कथित चुनावी गड़बड़ियों की जांच और प्रभावित राज्यों में दोबारा चुनाव कराने की मांग की.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामलीला मैदान: सपा चीफ अखिलेश यादव, सीएम योगी के 'हिन्दुओं के वोट कटे' वाले बयान पर किया पलटवार
रामलीला मैदान: सपा चीफ अखिलेश यादव, सीएम योगी के 'हिन्दुओं के वोट कटे' वाले बयान पर किया पलटवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Azam Khan Arrest Live: आजम खान को 14 दिन की न्याययिक हिरासत, सपा नेता का डासना जेल बना नया ठिकाना
आजम खान को 14 दिन की न्याययिक हिरासत, सपा नेता का डासना जेल बना नया ठिकाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बदरीनाथ हेलिकॉप्टर हादसे में कंपनी पर लापरवाही का आरोप, UCADA के आदेश की अनदेखी?
बदरीनाथ हेलिकॉप्टर हादसे में कंपनी पर लापरवाही का आरोप, UCADA के आदेश की अनदेखी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, PMLA कोर्ट का आदेश; डासना जेल भेजे जाएंगे सपा नेता
आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, PMLA कोर्ट का आदेश; डासना जेल भेजे जाएंगे सपा नेता

आजम खान की दोबारा गिरफ्तारी पर भड़के संजय सिंह

आप सांसद संजय सिंह ने सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की दोबारा गिरफ्तारी की आलोचना की. उन्होंने इस कार्रवाई को तानाशाही करार दिया और यूपी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. आप नेता ने कहा कि यूपी की तुलना रावण की लंका से नहीं की जा सकती है. उत्तर प्रदेश प्रभु श्रीराम, श्रीकृष्ण, काशी, मथुरा और अयोध्या की भूमि है.

BJP सरकार की तानाशाही चरम पर- संजय सिंह

रामपुर जेल से रिहा होने के बाद ईडी की ओर से आजम खान को हिरासत में लिए जाने पर संजय सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ''ये गजब की गुंडागर्दी है. हाईकोर्ट से मिली जमानत की कोई अहमियत नहीं है, तुरंत ED ने गिरफ्तार कर लिया. BJP सरकार की तानाशाही चरम पर है. अत्याचार की सारी सीमा पार हो चुकी है.

कायर किंग क्रूर होता है- संजय सिंह

संजय सिंह ने एक दूसरे पोस्ट में लिखा, ''कायर किंग क्रूर होता है. ऐसा इतिहास में बताया गया है. वर्तमान वही है. सत्ता का ये गुरूर जल्द ख़त्म होगा मोदी जी.'' बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को जेल से रिहा होने के तुरंत बाद शनिवार (31 अक्टूबर) को प्रवर्तन निदेशालय (ई़डी) के अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया था.

'सजा भुगतनी पड़ेगी' ED की गिरफ्त में आजम खान पर BJP से आया पहला बयान

About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 01 Nov 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
Sanjay Singh AAP Ayodhya NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामलीला मैदान: सपा चीफ अखिलेश यादव, सीएम योगी के 'हिन्दुओं के वोट कटे' वाले बयान पर किया पलटवार
रामलीला मैदान: सपा चीफ अखिलेश यादव, सीएम योगी के 'हिन्दुओं के वोट कटे' वाले बयान पर किया पलटवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Azam Khan Arrest Live: आजम खान को 14 दिन की न्याययिक हिरासत, सपा नेता का डासना जेल बना नया ठिकाना
आजम खान को 14 दिन की न्याययिक हिरासत, सपा नेता का डासना जेल बना नया ठिकाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बदरीनाथ हेलिकॉप्टर हादसे में कंपनी पर लापरवाही का आरोप, UCADA के आदेश की अनदेखी?
बदरीनाथ हेलिकॉप्टर हादसे में कंपनी पर लापरवाही का आरोप, UCADA के आदेश की अनदेखी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, PMLA कोर्ट का आदेश; डासना जेल भेजे जाएंगे सपा नेता
आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, PMLA कोर्ट का आदेश; डासना जेल भेजे जाएंगे सपा नेता
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
रामलीला मैदान से राहुल गांधी बोले, '2024 का चुनाव अवैध, CEC ज्ञानेश कुमार जेल जाएगा'
रामलीला मैदान से राहुल गांधी बोले, '2024 का चुनाव अवैध, CEC ज्ञानेश कुमार जेल जाएगा'
बिहार
'ये देश के वोटर्स की देश के चीटर्स से लड़ाई', इंडिया ब्लॉक की रैली में बोले तेजस्वी यादव
'ये देश के वोटर्स की देश के चीटर्स से लड़ाई', इंडिया ब्लॉक की रैली में बोले तेजस्वी यादव
इंडिया
'आज ही के दिन दिल्ली में...', रामलीला मैदान रैली को लेकर क्या बोले हिमंत बिस्वा सरमा
'आज ही के दिन दिल्ली में...', रामलीला मैदान रैली को लेकर क्या बोले हिमंत बिस्वा सरमा
क्रिकेट
पांचवें टी20 में ईशान किशन ने रचा इतिहास, सबसे तेज 2,000 रन; एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन
ईशान किशन ने रचा इतिहास, सबसे तेज 2,000 रन; एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन
ओटीटी
नवंबर में घर बैठे मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, जियो हॉटस्टार पर आएंगी ये फिल्में और सीरीज
नवंबर में घर बैठे मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, जियो हॉटस्टार पर आएंगी ये फिल्में और सीरीज
विश्व
Explained: जर्मनी में Gen-Z प्रदर्शन कैसे रातों-रात भड़का? भारत से कितना अलग युवा आक्रोश
जर्मनी में Gen-Z प्रदर्शन कैसे रातों-रात भड़का? भारत से कितना अलग युवा आक्रोश
महाराष्ट्र
राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस में लौटेंगी प्रियंका चतुर्वेदी? चौंका देगा जवाब
राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस में लौटेंगी प्रियंका चतुर्वेदी? चौंका देगा जवाब
ट्रेंडिंग
ट्राइसाइकिल के लिए पति को पीठ पर टांग कलेक्टोरेट पहुंची महिला, वीडियो वायरल
ट्राइसाइकिल के लिए पति को पीठ पर टांग कलेक्टोरेट पहुंची महिला, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget