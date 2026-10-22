संजय निषाद ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना, कहा- 'जब चुनाव हारते हैं तो...'

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जब ये लोग चुनाव जीतते हैं तो अपनी पीठ थपथपाते हैं और जब हार होती है तो चुनावों में धांधली का आरोप लगाने लगते हैं. इसके साथ ही संजय निषाद ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि उन्होंने निषाद समाज का दर्द समझा है.

यूपी चुनाव के बीच संजय निषाद ने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है. उन्होंने विरोधी दलों द्वारा चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगाए आरोपों को लेकर सपा अध्यक्ष को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि 2024 में इंडिया गठबंधन ने यूपी में 43 सीट जीती, तो कैसे हो गया है? क्या इन लोगों ने धांधली की थी?

सपा के आरोपों पर पलटवार

संजय निषाद ने कहा कि इन्होंने 43 सीट जीती और भाजपा हार गई है तो ये धांधली किसने किया है? अगर धांधली होता तो 43 सीट थोड़ी जीत जाते. आज के दिन में ये गलत है ना? जब जीतते तो पीठ सब थपथपाते हैं, हारते हैं तो चुनाव धांधली पर आ जाते हैं.

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यूपी के मंत्री ने इस दौरान राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस नेतृत्व को खारिज कर दिया है. क्योंकि, वह महिलाओं, युवाओं और किसानों का सम्मान करने या उनकी चिंताओं का समाधान करने में विफल रहा. कांग्रेस पार्टी की स्थापना तो अंग्रेजों ने की थी. तो ये कहां से राष्ट्रवादी हैं? अंग्रेजों ने तो देश में गद्दार पैदा किए जिसकी वजह से वो तोप चला रहे थे.

पीएम मोदी की दिल खोलकर तारीफ

संजय निषाद ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल खोलकर तारीफ़ की और उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो निषादों के घर जाकर निषाद राज के भगवान राम की मूर्ति लगी थी तो उन्होंने न्योता देने गए थे. वो पहले प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ज्ञापन लिया कि निषादों का क्या दर्द है. उन्होंने पहली बार हमारे लोगों का सम्मान बढ़ाया.

पीएम मोदी ने अपरकास्ट को 10% आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया, जनगणना करा रहे हैं, धारा 370 खत्म किया, राम मंदिर बनाया. देश के सारे कठिन काम किए, अर्थव्यवस्था ऊपर हो गई. अब निषादों को भी आरक्षण मिल जाए तो अच्छा होगा. ये काम भी करेंगे तो मोदी ही करेंगे. इसलिए मोदी से उम्मीद लेकर चल रहे हैं.