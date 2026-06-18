'दिल्ली जाना चाहते हैं सपा-कांग्रेस के सांसद-विधायक', ओपी राजभर के बाद अब संजय निषाद का भी दावा

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में टूट की खबरों पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा सपा और कांग्रेस के ज्यादातर विधायक और सांसद उनके संपर्क में हैं. मंत्री ने कहा कि इन पार्टियों में जो भी नेता हिन्दुत्व वादी विचारधारा के हैं वो बीजेपी के साथ आना चाहते हैं और दिल्ली जाना चाहते हैं.

संजय निषाद ने दावा किया कि यूपी के क़रीब दो दर्जन से ज्यादा ऐसे सांसद और विधायक है जो भाजपा के साथ आना चाहते है. उन्हें लगता है कि अगर वो सरकार के साथ रहेंगे, तभी तो अपने समाज के लोगों को सुरक्षा और सम्मान दिला पाएंगे.

संजय निषाद ने भी किया टूट का दावा

कैबिनेट मंत्री ने कहा, "कोई भी राजनीति व्यक्ति हो, जो विधायक हो, सांसद हो तो, चाहे नहीं बना है. उसका एक ही काम है संवैधानिक अधिकार दिलाना. ये तभी संभव है जब हम सरकार के साथ रहेंगे. विपक्ष के लोग आए थे सरकार बनाने लेकिन, सरकार नहीं बन पाई. अब ये बाहर रहेंगे तो जनता कहती है कि आपने हमें वादा किया था. तो ज़्यादातर उनके सांसद और विधायक हमारे संपर्क में भी हैं कि हमको किसी तरह दिल्ली ले चलो."

उन्होंने कहा कि यूपी के जितने भी सांसद सपा-कांग्रेस के है जो भी हिन्दुत्व विचारधारा के हैं वो चाहते हैं कि वो भाजपा के साथ आएं. सरकार के साथ रहेंगे तभी तो समाज तो दिला पाएंगे. राज्य में सरकार जिसकी बनेगी तो साथ ही लोग आना चाहेंगे. हिन्दू विचारधारा के सपा-कांग्रेस में जितने भी सांसद और विधायक हैं वो सभी हमसे मिलते रहते हैं कि हमें दिल्ली में लोगों से मिलाइए.

बता दें कि इससे पहले एनडीए के सहयोगी सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सपा में टूट के मुद्दे को हवा दी थी, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसमें घी डालने का काम किया और दावा किया कि सपा के 25-26 सांसद टूटने को तैयार हैं लेकिन अभी हम उन्हें ले नहीं रहे हैं. 2027 में वो ख़ुद टूटकर आ जाएगा. सपा का टीएमसी से भी बुरा हाल होगा.

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