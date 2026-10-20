राजा भैया और BJP की मुलाकात से संजय निषाद खुश या नाराज? जानें क्या बोले

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी अपने NDA में कुछ और पार्टियों को भी जोड़ना चाहती है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की मुलकात के बाद ये चर्चा और तेज हो गई है. इस पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा जो भी साथ आना चाहे उसका स्वागत है.

संजय निषाद ने यह प्रतिक्रिया एनडीए में और पार्टियां जुड़ने के सवाल पर दीं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने भी बीजेपी से हारी हुई सीटें मांगी हैं, देखते हैं कितनी सीट देते हैं. उन्होंने कहा कल हमारा सम्मलेन दिल्ली में है, उसमें निषादों को यूपी में SC आरक्षण की मांग की जाएगी.

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मोहन भागवत का किया समर्थन

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 'प्रदर्शन का अधिकार है अराजकता का नहीं' वाले बयान पर संजय निषाद ने भी समर्थन किया है. उन्होंने कहा, देश में प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन अराजकता का नहीं. जनता ने जिसको चुनना था चुन लिया है, जिसको बाहर करना था कर दिया है." विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, अराजकता की जगह नहीं है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है. जनता के बीच जाते नहीं. जनता इनको नकार चुकी है."

पंकज चौधरी ने की थी राजा भैया से मुलाकात

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में राजा भैया के आवास रामायण पर मुलाक़ात की थी. जिसमें MLC चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव में सहयोग की भूमिका देखि जा रही है. लेकिन राजा भैया ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया था. लेकिन इसे अब आगामी राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है.

मौजूदा समय में बीजेपी के साथ प्रदेश में RLD. ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा, निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी गठबंधन में है. इसके बाद किसी अन्य पार्टी के गठबंधन में आने से सीटों पर असर देखने को मिल सकता है.

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