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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराजा भैया और BJP की मुलाकात से संजय निषाद खुश या नाराज? जानें क्या बोले

राजा भैया और BJP की मुलाकात से संजय निषाद खुश या नाराज? जानें क्या बोले

राजा भैया से मुलाकात के बाद कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा, जो भी NDA में आना चाहता है उसका स्वागत है. इसके अलावा उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का भी समर्थन किया है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 20 Oct 2026 01:31 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी अपने NDA में कुछ और पार्टियों को भी जोड़ना चाहती है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की मुलकात के बाद ये चर्चा और तेज हो गई है. इस पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा जो भी साथ आना चाहे उसका स्वागत है.

संजय निषाद ने यह प्रतिक्रिया एनडीए में और पार्टियां जुड़ने के सवाल पर दीं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने भी बीजेपी से हारी हुई सीटें मांगी हैं, देखते हैं कितनी सीट देते हैं. उन्होंने कहा कल हमारा सम्मलेन दिल्ली में है, उसमें निषादों को यूपी में SC आरक्षण की मांग की जाएगी.

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मोहन भागवत का किया समर्थन 

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 'प्रदर्शन का अधिकार है अराजकता का नहीं' वाले बयान पर संजय निषाद ने भी समर्थन किया है. उन्होंने कहा, देश में प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन अराजकता का नहीं. जनता ने जिसको चुनना था चुन लिया है, जिसको बाहर करना था कर दिया है." विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, अराजकता की जगह नहीं है,  लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है. जनता के बीच जाते नहीं. जनता इनको नकार चुकी है."

पंकज चौधरी ने की थी राजा भैया से मुलाकात 

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में राजा भैया के आवास रामायण पर मुलाक़ात की थी. जिसमें MLC चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव में सहयोग की भूमिका देखि जा रही है. लेकिन राजा भैया ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया था. लेकिन इसे अब आगामी राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है.

मौजूदा समय में बीजेपी के साथ प्रदेश में RLD. ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा, निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी गठबंधन में है. इसके बाद किसी अन्य पार्टी के गठबंधन में आने से सीटों पर असर देखने को मिल सकता है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 20 Oct 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
संजय निषाद UP NEWS
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