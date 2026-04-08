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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Election 2027: 'OP राजभर को मर्यादा में रहना चाहिए,' सुभासपा चीफ ने इस सीट पर ठोंका दावा तो बोले संजय निषाद

UP Election 2027: 'OP राजभर को मर्यादा में रहना चाहिए,' सुभासपा चीफ ने इस सीट पर ठोंका दावा तो बोले संजय निषाद

UP Election 2027: यूपी विधानसभा चुनाव का अभी बिगुल भी नहीं बजा और NDA के सहयोगी दलों में अनबन शुरू हो गई. संजय निषाद की सीट पर ओपी राजभर ने लड़ने का ऐलान कर दिया जिससे निषाद पार्टी प्रमुख नाराज हैं.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 08 Apr 2026 09:49 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ही सत्तारूढ़ गठबंधन दल NDA में असमंजस की स्थिति पैदा होती दिख रही है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सहयोगी दलों में कलह देखने को मिल रही है. सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद में सियासी झगड़ा शुरू हो सकता है. दरअसल, राजभर ने अपनी पारंपरिक जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ने के बजाय निषाद पार्टी की सीट अतरौलिया से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है. 

इसपर अब संजय निषाद की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. संजय निषाद का कहना है कि वह ओम प्रकाश राजभर को अपना भाई मानते हैं. निषाद पार्टी प्रमुख ने कहा, "हम लोग भाई हैं. उनका बेटा मेरा बेटा समान हैं. अतरौलिया किसको मिलती है देखा जाएगा, क्योंकि यह तो भारतीय जनता पार्टी (BJP) तय करती है कि किस सीट से कौन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे अभिभावक हैं."

'राजभर की सीट पर हम ऐलान कर दें तो अच्छा नहीं लगेगा'

वहीं, राजभर पर हल्की नाराजगी जाहिर करते हुए संजय निषाद ने बड़ा बयान भी दिया. जब उनसे सवाल किया गया कि ओम प्रकाश राजभर के इस फैसले से वह सहमत हैं भी या नहीं? उन्होंने जवाब दिया कि उनसे अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, तो सहमति का सवाल नहीं उठता. 

संजय निषाद ने कहा, "राजभर ने बिना किसी चर्चा के ही ऐलान कर दिया है, तो वह जानें. हम लोग मर्यादा में रहते हैं, उन्होंने मर्यादा नहीं रखी. उन्हें मर्यादा में रहना चाहिए था. बातचीत करना चाहिए था. अगर हम उनकी सीट पर ऐसे ही ऐलान करने लगे तो ठीक नहीं लगेगा. यह बीजेपी और हम लोग मिलकर तय करते हैं. कोई इस तरह से ऐलान नहीं करता. यह गलत है."

ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा था?

दरअसल, ओपी राजभर का कहना था कि वह इस बार आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. यह सीट संजय निषाद की है, लेकिन उन्होंने अपने फैसले के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संजय निषाद, दोनों को बता दिया है. दीदारगंज पर भी उनकी नजर है. आजमगढ़ की ये दो सीटें सुभासपा के पास होंगी, बाकी 8 सीटों पर NDA के अन्य सहयोगी दल लड़ सकते हैं. ओम प्रकाश राजभर के इस बयान से यूपी का सियासी पारा हाई हो गया है.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 08 Apr 2026 09:48 AM (IST)
Tags :
संजय निषाद Azamgarh News UP News OM Prakash Rajbhar UP Assembly Election 2027 UP Election 2027
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