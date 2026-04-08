उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ही सत्तारूढ़ गठबंधन दल NDA में असमंजस की स्थिति पैदा होती दिख रही है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सहयोगी दलों में कलह देखने को मिल रही है. सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद में सियासी झगड़ा शुरू हो सकता है. दरअसल, राजभर ने अपनी पारंपरिक जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ने के बजाय निषाद पार्टी की सीट अतरौलिया से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है.

इसपर अब संजय निषाद की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. संजय निषाद का कहना है कि वह ओम प्रकाश राजभर को अपना भाई मानते हैं. निषाद पार्टी प्रमुख ने कहा, "हम लोग भाई हैं. उनका बेटा मेरा बेटा समान हैं. अतरौलिया किसको मिलती है देखा जाएगा, क्योंकि यह तो भारतीय जनता पार्टी (BJP) तय करती है कि किस सीट से कौन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे अभिभावक हैं."

'राजभर की सीट पर हम ऐलान कर दें तो अच्छा नहीं लगेगा'

वहीं, राजभर पर हल्की नाराजगी जाहिर करते हुए संजय निषाद ने बड़ा बयान भी दिया. जब उनसे सवाल किया गया कि ओम प्रकाश राजभर के इस फैसले से वह सहमत हैं भी या नहीं? उन्होंने जवाब दिया कि उनसे अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, तो सहमति का सवाल नहीं उठता.

संजय निषाद ने कहा, "राजभर ने बिना किसी चर्चा के ही ऐलान कर दिया है, तो वह जानें. हम लोग मर्यादा में रहते हैं, उन्होंने मर्यादा नहीं रखी. उन्हें मर्यादा में रहना चाहिए था. बातचीत करना चाहिए था. अगर हम उनकी सीट पर ऐसे ही ऐलान करने लगे तो ठीक नहीं लगेगा. यह बीजेपी और हम लोग मिलकर तय करते हैं. कोई इस तरह से ऐलान नहीं करता. यह गलत है."

ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा था?

दरअसल, ओपी राजभर का कहना था कि वह इस बार आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. यह सीट संजय निषाद की है, लेकिन उन्होंने अपने फैसले के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संजय निषाद, दोनों को बता दिया है. दीदारगंज पर भी उनकी नजर है. आजमगढ़ की ये दो सीटें सुभासपा के पास होंगी, बाकी 8 सीटों पर NDA के अन्य सहयोगी दल लड़ सकते हैं. ओम प्रकाश राजभर के इस बयान से यूपी का सियासी पारा हाई हो गया है.