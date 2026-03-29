हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का चुनावी शंखनाद, 5 अप्रैल को गौतमबुद्ध नगर में महारैली

यूपी: कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का चुनावी शंखनाद, 5 अप्रैल को गौतमबुद्ध नगर में महारैली

UP News In Hindi: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के तंज पर जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जो जैसा सोचता है, वह वैसा ही देखता है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 29 Mar 2026 01:02 PM (IST)
Preferred Sources

इटावा में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने आगामी चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर में एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसे कश्यप निषाद महा रैली के रूप में देखा जा रहा है. इस रैली के जरिए पार्टी चुनावी शंखनाद करने की तैयारी में है.

संजय निषाद ने दावा किया कि गौतम बुद्ध नगर के स्टेडियम में करीब 25 हजार लोग जुटेंगे. उन्होंने बताया कि यह रैली कश्यप ऋषि की जयंती के अवसर पर आयोजित की जा रही है, जिससे निषाद समाज को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा. पार्टी इस कार्यक्रम को अपनी ताकत दिखाने का बड़ा मंच मान रही है.

अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के तंज पर जवाब देते हुए संजय निषाद ने कहा कि जो जैसा सोचता है, वह वैसा ही देखता है. उन्होंने आगे कहा कि देश आज दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हर मंडल में एयरपोर्ट देने का काम किया है.

गैस सिलेंडर की कमी और महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस समय तीन देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति है, जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले एक सिलेंडर लेने के लिए लोगों को घूस देनी पड़ती थी.

पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर भी उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया. संजय निषाद ने कहा कि देश में 200 प्रतिशत ज्यादा पेट्रोल-डीजल उपलब्ध है, लेकिन विपक्ष इसे कालाबाजारी के जरिए मुद्दा बना रहा है.

इटावा में कार्यकर्ता के घर पहुंचे

गौतम बुद्ध नगर जाते समय संजय निषाद इटावा में अपने एक पार्टी पदाधिकारी के घर भी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया. निषाद पार्टी 5 अप्रैल की रैली के जरिए चुनावी माहौल बनाने और अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी में जुटी हुई है.

Input By : अमित मिश्रा
और पढ़ें
Published at : 29 Mar 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Minister Sanjay Nishad
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का चुनावी शंखनाद, 5 अप्रैल को गौतमबुद्ध नगर में महारैली
यूपी: कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का चुनावी शंखनाद, 5 अप्रैल को गौतमबुद्ध नगर में महारैली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: 'अखिलेश यादव से मुसलमानों का विश्वास हट गया', AIMIM नेता ने बाबरी मस्जिद का भी किया जिक्र
'अखिलेश यादव से मुसलमानों का विश्वास हट गया', AIMIM नेता ने बाबरी मस्जिद का भी किया जिक्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘PDA की रैली INDIA गठबंधन का शंखनाद’, सुरेन्द्र राजपूत का अखिलेश यादव की चुनावी सभा पर बयान
‘PDA की रैली INDIA गठबंधन का शंखनाद’, सुरेन्द्र राजपूत का अखिलेश यादव की चुनावी सभा पर बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शादीशुदा पुरुषों के लिव-इन वाले फैसले पर कोर्ट का यू-टर्न! दो अलग मामलों को लेकर उठे सवाल
शादीशुदा पुरुषों के लिव-इन वाले फैसले पर कोर्ट का यू-टर्न! दो अलग मामलों को लेकर उठे सवाल
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel America War: युद्ध के एक महीने बाद, क्या खोखला हो रहा है इजरायल का? | Netanyahu
US Israel Iran War 30th day: भीषण वार-पलटवार..जंग और तबाही का मंजर | Donald Trump | Netanyahu
Petrol-Diesel Price: क्या दुनिया झेलेगी सबसे बड़ा ऊर्जा संकट? | Hormuz Strait | Iran Israel War
Iran Israel America War: महायुद्ध का 1 महीना, अमेरिका, इजरायल और ईरान को कितना नुकसान?
Iran Israel America War: इजरायल के रिश्तों में दरार? जेडी वेंस-नेतन्याहू के बीच फोन पर तीखी बहस!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
US Iran War: 'बहकावे में न आएं...', मिडिल ईस्ट संकट को लेकर PM मोदी ने चेताया, पेट्रोल-डीजल को लेकर क्या कहा?
'बहकावे में न आएं...', मिडिल ईस्ट संकट को लेकर PM मोदी ने चेताया, पेट्रोल-डीजल को लेकर क्या कहा?
बिहार
Bihar News: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले- 'ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं, लोकप्रियता भी खत्म'
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले- 'ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं, लोकप्रियता भी खत्म'
ओटीटी
'धुरंधर' को पछाड़ Netflix पर नंबर 1 बनी ये क्राइम थ्रिलर, 2 घंटे 9 मिनट की फिल्म से सनी देओल भी डरे
2 घंटे 9 मिनट की ये क्राइम थ्रिलर नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1, ‘धुरंधर’ को छोड़ा पीछे
विश्व
अमेरिकी रिपोर्ट में बेनकाब हुआ पाकिस्तान, 15 आतंकी संगठनों को पाल रहे आसिम मुनीर! चौंकाने वाला खुलासा!
US रिपोर्ट में पाकिस्तान बेनकाब, 15 आतंकी संगठनों को पाल रहे आसिम मुनीर, चौंकाने वाला खुलासा
आईपीएल 2026
RCB vs SRH 1st Innings Highlights: पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
विश्व
Israel US Iran War Live: इजरायल-ईरान युद्ध गहराने के बीच ईंधन को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों से की यह अपील
LIVE: इजरायल-ईरान युद्ध गहराने के बीच ईंधन को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों से की यह अपील
एग्रीकल्चर
कुछ ही महीनों में उग आती हैं ये फसल, किसान भाई कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा
कुछ ही महीनों में उग आती हैं ये फसल, किसान भाई कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा
हेल्थ
Vitamin B12 Deficiency Symptoms: उत्तर भारत के 47% लोग इस 'साइलेंट' बीमारी के शिकार, कहीं आपकी थकान भी तो नहीं है बड़ा संकेत?
उत्तर भारत के 47% लोग इस 'साइलेंट' बीमारी के शिकार, कहीं आपकी थकान भी तो नहीं है बड़ा संकेत?
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Embed widget