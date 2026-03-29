यूपी: कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का चुनावी शंखनाद, 5 अप्रैल को गौतमबुद्ध नगर में महारैली

इटावा में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने आगामी चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर में एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसे कश्यप निषाद महा रैली के रूप में देखा जा रहा है. इस रैली के जरिए पार्टी चुनावी शंखनाद करने की तैयारी में है.

संजय निषाद ने दावा किया कि गौतम बुद्ध नगर के स्टेडियम में करीब 25 हजार लोग जुटेंगे. उन्होंने बताया कि यह रैली कश्यप ऋषि की जयंती के अवसर पर आयोजित की जा रही है, जिससे निषाद समाज को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा. पार्टी इस कार्यक्रम को अपनी ताकत दिखाने का बड़ा मंच मान रही है.

अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के तंज पर जवाब देते हुए संजय निषाद ने कहा कि जो जैसा सोचता है, वह वैसा ही देखता है. उन्होंने आगे कहा कि देश आज दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हर मंडल में एयरपोर्ट देने का काम किया है.

गैस सिलेंडर की कमी और महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस समय तीन देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति है, जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले एक सिलेंडर लेने के लिए लोगों को घूस देनी पड़ती थी.

पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर भी उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया. संजय निषाद ने कहा कि देश में 200 प्रतिशत ज्यादा पेट्रोल-डीजल उपलब्ध है, लेकिन विपक्ष इसे कालाबाजारी के जरिए मुद्दा बना रहा है.

इटावा में कार्यकर्ता के घर पहुंचे

गौतम बुद्ध नगर जाते समय संजय निषाद इटावा में अपने एक पार्टी पदाधिकारी के घर भी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया. निषाद पार्टी 5 अप्रैल की रैली के जरिए चुनावी माहौल बनाने और अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी में जुटी हुई है.