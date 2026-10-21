'गोरखपुर की किसी भी सीट...', योगी के मंत्री का अखिलेश को खुला चैलेंज

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासी बयानबाजी का दौर जारी है. इस दौरान नेताओं द्वारा एक-दूसरे को चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया जा रहा है. इसी कड़ी में अब निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने अखिलेश यादव को गोरखपुर की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने का खुला चैलेंज दे दिया.

संजय निषाद ने कहा, "सपा से भी पूछता हूं कल अखिलेश कह रहे थे कि प्रवीण निषाद को उन्होंने सांसद बनाया था. तो मै भी कहता हूं निषाद पार्टी के बिना आप गोरखपुर जीत पाए थे क्या." उन्होंने आगे कहा, "मै अखिलेश यादव से कहूंगा गोरखपुर की किसी भी विधानसभा से आप चुनाव लड़िए आपके सामने मै चुनाव लड़ूंगा. आपको पता लग जाएगा. आपसे ज्यादा वोट लाकर दिखा दूंगा."

'हमको अगर बीजेपी धोखा देगी तो वे भी धोखा खाएगी'

संजय निषाद ने आगे कहा, "प्रवीण निषाद को बीजेपी के लोगों ने संत कबीर नगर से चुनाव हरवाया था. उसके चलते ही वो 45 सीट हार गए थे. अब चौरी-चौरा में श्रवण निषाद को हराने की कोशिश की जा रही है. कुछ बीजेपी के लोग सपा के साथ मिलकर षडयंत्र रच रहे हैं." उन्होंने यह भी कहा, "हमको अगर बीजेपी धोखा देगी तो वे भी धोखा खाएगी.

संजय निषाद का कहना है, "चोरी-चौरा में मेरे बेटे को चुनाव हरवाकर सपा को जितवा कर दूसरा मनोज पांडेय बना लेंगे. लडऩा है तो सामने लड़ो धोखे से नहीं." उन्होंने कहा, "बीजेपी से हमने पहले भी कहा था कि हमें आरक्षण चाहिए और कुछ नहीं. हमें सिर्फ हारी हुई सीट दे दीजिए, 16 सीट उन्होंने दी थी जिसमें से 11 जीते थे."

बीजेपी से आरक्षण को लेकर क्या बोले संजय निषाद?

संजय निषाद का कहना है, "अगर बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर रास्ता बंद करती है तो हम लोग स्वतंत्र हैं. बीजेपी की आज केंद्र और यूपी दोनों जगह सरकार है. फैसला उनको लेना है. आज बीजेपी सत्ता में है आरक्षण नहीं दे रही इसका मतलब वो धोखा दे रही है."

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