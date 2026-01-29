हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
संभल पुलिस और ASP अनुज चौधरी पहुंचे हाईकोर्ट, CJM के फैसले को चुनौती, FIR रद्द करने की मांग

संभल पुलिस और ASP अनुज चौधरी पहुंचे हाईकोर्ट, CJM के फैसले को चुनौती, FIR रद्द करने की मांग

Sambhal News: एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया था. आरोप था कि 24 नवम्बर 2024 में संभल हिंसा के दौरान पुलिस की गोलीबारी से 5 लोगों की मौत हुई थी.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 29 Jan 2026 12:16 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के संभल में सीओ के पद पर तैनात रहे और वर्तमान में फिरोजाबाद में तैनात एएसपी अनुज चौधरी ने उनके खिलाफ संभल CJM द्वारा एफआई आर रद्द करने की मांग को लेकर इलाहबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. 9 जनवरी को अनुज चौधरी समेत 20 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने कादेश दिया गया था. आरोप था कि 24 नवम्बर 2024 में संभल हिंसा के दौरान पुलिस की गोलीबारी से 5 लोगों की मौत हुई थी.

गोलीबारी में घायल हुए युवक आलम के पिता ने यामीन ने CJM कोर्ट में पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुदकमा दर्ज करने का वाद दायर किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए जज विभांशु सुधीर ने पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे. अब अनुज चौधरी ने हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल कर CJM विभांशु सुधीर के आदेश को रद्द करने की मांग की है.

24 नवम्बर 2024 को क्या हुआ था ?

बता दें कि संभल स्थिति शाही जमा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवम्बर 2024 को बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गयी थी. इसमें भीड़ काबू करने के दौरान पुलिस फायरिंग में पांच लोगों की मौत हुई थी, जबकि इस हिंसा में कई पुलिस कर्मी भी घायल हुए थे. इसी दौरान कार्रवाई को लेकर सीओ अनुज चौधरी चर्चा में आए. उन पर एकतरफा कार्रवाई के आरोप लगे.

घायल युवक एक पिता ने कराया मुदकमा दर्ज

इस हिंसा में एक युवक आलम को भी गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आलम के पिता ने 4 फरवरी 2025 CJM कोर्ट में याचिका दाखिल की और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए आलम को गोली मारने की बात कही. उन्होंने सीओ अनुज चौधरी समेत 20 पुलिस कर्मियों को नामजद किया.

CJM विभांशु सुधीर ने 9 जनवरी को 11 पेज के अपने आदेश में पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे. उन्होंने पुलिस रिपोर्ट को संदिग्ध माना था.

अनुज चौधरी ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की

अनुज चौधरी इस वक़्त फिरोजाबाद में एएसपी के रूप में तैनात हैं. उन्होंने CJM के आदेश को इलाहबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है और एफआईआर रद्द करने की मांग की है.

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Published at : 29 Jan 2026 12:11 PM (IST)
UP NEWS Anuj Chaudhary SAMBHAL VIOLENCE
Embed widget