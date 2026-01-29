संभल पुलिस और ASP अनुज चौधरी पहुंचे हाईकोर्ट, CJM के फैसले को चुनौती, FIR रद्द करने की मांग

उत्तर प्रदेश के संभल में सीओ के पद पर तैनात रहे और वर्तमान में फिरोजाबाद में तैनात एएसपी अनुज चौधरी ने उनके खिलाफ संभल CJM द्वारा एफआई आर रद्द करने की मांग को लेकर इलाहबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. 9 जनवरी को अनुज चौधरी समेत 20 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने कादेश दिया गया था. आरोप था कि 24 नवम्बर 2024 में संभल हिंसा के दौरान पुलिस की गोलीबारी से 5 लोगों की मौत हुई थी.

गोलीबारी में घायल हुए युवक आलम के पिता ने यामीन ने CJM कोर्ट में पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुदकमा दर्ज करने का वाद दायर किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए जज विभांशु सुधीर ने पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे. अब अनुज चौधरी ने हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल कर CJM विभांशु सुधीर के आदेश को रद्द करने की मांग की है.

24 नवम्बर 2024 को क्या हुआ था ?

बता दें कि संभल स्थिति शाही जमा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवम्बर 2024 को बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गयी थी. इसमें भीड़ काबू करने के दौरान पुलिस फायरिंग में पांच लोगों की मौत हुई थी, जबकि इस हिंसा में कई पुलिस कर्मी भी घायल हुए थे. इसी दौरान कार्रवाई को लेकर सीओ अनुज चौधरी चर्चा में आए. उन पर एकतरफा कार्रवाई के आरोप लगे.

घायल युवक एक पिता ने कराया मुदकमा दर्ज

इस हिंसा में एक युवक आलम को भी गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आलम के पिता ने 4 फरवरी 2025 CJM कोर्ट में याचिका दाखिल की और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए आलम को गोली मारने की बात कही. उन्होंने सीओ अनुज चौधरी समेत 20 पुलिस कर्मियों को नामजद किया.

CJM विभांशु सुधीर ने 9 जनवरी को 11 पेज के अपने आदेश में पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे. उन्होंने पुलिस रिपोर्ट को संदिग्ध माना था.

अनुज चौधरी ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की

अनुज चौधरी इस वक़्त फिरोजाबाद में एएसपी के रूप में तैनात हैं. उन्होंने CJM के आदेश को इलाहबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है और एफआईआर रद्द करने की मांग की है.