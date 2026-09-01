संभल में जरा संभल कर....2027 के चुनाव में दांव पर सपा-बीजेपी की प्रतिष्ठा! क्या हैं समीकरण?

संभल सीट की विधानसभा संख्या 33 है. संभल में जरा संभल कर....जी हाँ, यह राजनीतिक तौर पर ऐसी सीट है जो कि पश्चिम यूपी की सियासी फिजा को तय करती है. संभल विधानसभा सीट राजनीति का लिटमस टेस्ट करती है. संभल पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है.

2022 के विधानसभा चुनाव में संभल सीट से सपा के इकबाल महमूद चुनाव जीते थे. बीजेपी ने राजेश सिंघल को टिकट दिया था. बसपा ने शकील अहमद और कांग्रेस ने निदा अहमद को प्रत्याशी बनाया था. बीजेपी को छोड़कर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा था. इसका कारण है संभल विधानसभा सीट का मुस्लिम समीकरण होना.

2012, 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव में संभल सीट से सपा इकबाल महमूद विधायक बने हैं.

2026 में एसआईआर के बाद संभल विधानसभा सीट पर 3,32,674 मतदाता हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में संभल विधानसभा सीट पर 3,73,790 मतदात थे. एसआईआर के बाद संभल विधानसभा सीट पर 41,116 मतदाता कम हुए हैं. यहाँ पर किस दल के समर्थक मतदाता के वोट कम हुए, यह एक शोध का विषय है और इसकी जानकारी उन्हीं दलों को होगी जो बूथ पर मजबूती से काम करते होंगे. जिन दलों के कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची के पन्ने समझने और पढ़ने में दिलचस्पी होगी, वही इन आंकड़ों का आकलन करने में कामयाब होंगे.

संभल विधानसभा सीट पर लगातार समाजवादी पार्टी की जीत होती रही है. 2022 के विधानसभा चुनाव में संभल विधानसभा सीट के नतीजे क्या बताते हैं, यह आंकड़े देखिए-

1. सपा- 1,07,073

2. बीजेपी- 65,376

3. बसपा- 44,443

4. AIMIM- 21,470

5. कांग्रेस- 2,256

2022 के विधानसभा चुनाव में संभल विधानसभा सीट से सपा ने जीत हासिल की. सपा के इकबाल महमूद ने बीजेपी के राजेश सिंघल को 41,697 वोटों से चुनाव हरा दिया. बीजेपी को लगभग 65 हजार वोट हासिल हुए. सपा को 43.73 प्रतिशत और बीजेपी को 26.7 फीसदी वोट मिले हैं. दोनों दलों के बीच 17.03 प्रतिशत वोटों का अंतर देखने को मिला है.

बसपा को 18.15 प्रतिशत वोट शेयर के साथ लगभग 44 हजार वोट मिले. यह एक अच्छा वोट कहा जा सकता है. एआईएमआईएम प्रत्याशी मुशीर खान को 8.77 फीसदी वोट शेयर के साथ लगभग 21 हजार मिल गए. बसपा और ओवैसी की पार्टी ने भी मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया था. कांग्रेस की निदा अहमद को मात्र 2,256 वोट ही मिले थे. कांग्रेस का हाल हर विधानसभा सीट पर कमोबेश यही रहा है.

संभल विधानसभा सीट पर लगभग 2 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के इकबाल महमूद को मुस्लिम और यादव वोट के समीकरण ने लंबे अंतर से चुनाव जिता दिया. बीजेपी को गैर यादव ओबीसी, वैश्य, पंजाबी समेत क्षत्रिय और ब्राह्मण के वोट एकतरफा मिले. गैर यादव ओबीसी में बीजेपी के साथ सैनी, जाट, प्रजापति, पाल और कश्यप का वोट मिला.

2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को एससी समाज का लगभग लगभग पूरा वोट हासिल हुआ. बहुत कम संख्या में मुस्लिम मतदाता ने बसपा को वोट किया. वहीं ओवैसी की पार्टी को लगभग 21 हजार मुस्लिमों ने वोट कर दिया. कांग्रेस को हाथ जोड़ते जोड़ते इतने ही वोट मिले कि अब संभल में कोई कांग्रेस का हाथ उठाने वाला ही नहीं बचा है.

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी का गठबंधन होने के बाद भी संभल विधानसभा सीट पर जाट मतदाता सपा के साथ ना जाकर बीजेपी के साथ गए.

2022 के विधानसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव तक यूपी की राजनीति बदली, यूपी के सियासी समीकरण बदले. पश्चिम यूपी में चुनावी गठबंधन भी बदल गया. सपा और कांग्रेस साथ आ गए. वहीं बीजेपी और आरएलडी ने गठबंधन का ऐलान कर दिया.

इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में संभल विधानसभा सीट पर किस दल को कितने वोट मिले, यह आंकड़ें देखिए-

1. सपा- 1,43,950

2. बीजेपी- 65,459

3. बसपा- 20,312

2024 के लोकसभा चुनाव में भी संभल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी आगे रही. सपा के जियाउर्रहमान ने बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी को हरा दिया. सपा ने लोकसभा चुनाव में संभल विधानसभा सीट पर 78,491 वोटों से जीत हासिल कर ली. यानी 2022 की तुलना में सपा ने लगभग दोगुने अंतर से बीजेपी को संभल विधानसभा सीट पर हराया. 2024 में बीजेपी को लगभग 65 हजार वोट मिले. 2022 में भी बीजेपी को 65 हजार ही वोट मिले. बीजेपी को एक बार फिर से हिंदू वोट यहाँ पर पूरा मिला.

2024 के लोकसभा चुनाव में संभल सीट पर सपा को मुस्लिम वोट पूरा एकजुट मिल गया. 2022 में मुस्लिम वोट जो बीएसपी और ओवैसी की पार्टी के साथ गया, वो 2024 में सपा को पूरा मिल गया. इसीलिए 2022 के मुकाबले 2024 में सपा का वोट लगभग 36 हजार बढ गया. 2022 में 21 हजार मुस्लिम वोट ओवैसी की पार्टी के साथ गया था और लगभग 15 हजार मुस्लिम वोट बसपा के साथ गया था.

संभल विधानसभा को समझने के लिए आपको सामाजिक समीकरण को जानना भी जरूरी है.

संभल विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1.मुस्लिम- 2 लाख

2. एससी- 44 हजार

3. सैनी- 25 हजार

4. वैश्य- 11 हजार

5. क्षत्रिय- 8 हजार

6. जाट- 10 हजार

7. पाल- 7 हजार

8. ब्राह्मण- 7 हजार

9. यादव- 7 हजार

10. कश्यप- 5 हजार

11. प्रजापति- 5 हजार

संभल विधानसभा सीट मुस्लिम और एससी बाहुल्य सीट है. मुस्लिम मतदाता 2 लाख के आसपास हैं. एससी मतदाता 40 हजार के पार हैं. ओबीसी वोटों की संख्या लगभग 60 हजार के आसपास है. सामान्य वर्ग के मतदाता भी लगभग 30 हजार की संख्या में हैं.

2027 में संभल विधानसभा सीट पर सपा का पलड़ा भारी दिख रहा है. बीजेपी भी अपने वोटों को लगातार एकजुट रखने में कामयाब है.