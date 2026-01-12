संभल: आवारा कुत्तों ने 9 साल की बच्ची पर किया हमला, नोच-नोचकर बायां हाथ किया अलग, दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के संभल में एक नौ साल की बच्ची की आवारा कुत्तों के झुंड ने नोच-नोचकर हत्या कर दी. ये दर्दनाक घटना रविवार शाम की बताई जा रही है. जब बच्ची अपनी मां और दादी के साथ खेत से चारा लेने गई थी. तभी आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया. कुत्तों ने बच्ची का बायां हाथ नोचकर अलग कर दिया.

ये घटना संभल के थाना हजरतनगर गढ़ी इलाके में स्थित पोटा गाँव की बताई जा रही है. यहां रहने वाले विनोद नाम के शख्स की नौ साल की बेटी रिया गौतम रविवार शाम को मां और दादी के साथ खेतों पर चारा लेने गई थी. मां और दादी जब खेत से चारा ले रही थी, इसी दौरान रिया को अकेले पाकर अवारा कुत्तों के झुंड ने बच्ची पर हमला कर दिया.

कुत्तों ने बच्ची के हाथ को काटकर अलग किया

कुत्ते बच्ची को खींचकर गेहूं के खेत में ले गए. बच्ची के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजनों ने जब उसे बचाने की कोशिश की तब तक कुत्ते उसे बुरी तरह नोच चुके थे. कुत्तों ने बच्ची के बायें हाथ को काटकर अलग कर दिया था और उसे कई जगहों से बुरी तरह घायल कर दिया.

आवारा कुत्तों के हमले में बच्ची की मौत

आनन फानन में परिजन बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, इस घटना के बाद परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेक पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही हैं.

इस घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया है. ग्रामीणों को कहना है कि बीते काफी समय से इलाके में आवारा कु्त्तों का आतंक है. इससे पहले भी इलाके में कई बार कुत्तों के हमलों में लोग घायल हो चुके हैं. कई बार शिकायत के बाद इन्हें लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके इलाके में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है.