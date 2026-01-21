संभल में CJM विभांशु सुधीर के तबादले पर बवाल, वकीलों का प्रदर्शन, बोले- CJM को वापस लाओ

उत्तर प्रदेश के संभल में मंगलवार शाम CJM विभांशु सुधीर का तबादला अचानक कर दिया गया. जिसके बाद बुधवार सुबह तबादले से नाराज अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और CJM विभांशु सुधीर का तबादला रद्द करने की मांग की है. CJM विभांशु सुधीर वही जज हैं, जिन्होंने बीती 9 जनवरी को नवम्बर 2024 में हुई हिंसा के मामले में सीओ अनुज चौधरी समेत 20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे.

अब इस तरह विभांशु सुधीर का तबादला होने से गलत तरह का सन्देश जा रहा है. जिसको लेकर स्थानीय अधिवक्ताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. अधिवक्ताओं के तेवर देखते हुए कोर्ट में भारी पुलिस बल तैनात है.

हाईकोर्ट ने 14 जजों का तबादला किया

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार की शाम बड़ा फेरबदल किया। 14 जजों के तबादले कर दिए हैं. लिस्ट में तीन जिला जज स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल सर्विसेज रजनीश कुमार की ओर से लिस्ट जारी की गई है. लिस्ट में चौंकाने वाला नाम संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) विभांशु सुधीर का है. विभांशु ने 9 जनवरी को ASP अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे. आरोप है कि संभल हिंसा के दौरान ASP अनुज चौधरी समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने एक युवक को गोली मार दी थी.

विभांशु को सुल्तानपुर भेजा गया

विभांशु सुधीर को सुल्तानपुर में सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर भेजा गया है. चंदौसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह अब संभल के नए CJM हैं. आदित्य सिंह ने ही संभल के श्री हरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद दावे पर सर्वे के आदेश दिए थे. आदित्य कुमार सिंह को प्रमोशन दिया गया है.

इसको लेकर ही अधिवक्ताओं ने नाराजगी जाहिर की और कहा ये एक तरह की तानाशाही है. इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और इसे न्यायिक प्रक्रिया पर हमला बताया.