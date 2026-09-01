Sambhal की चंदौसी सीट से फिर जीतेगी BJP या सपा देगी फाइट! जानें पूरा समीकरण

साल 2022 के विधानसभा चुनाव में संभल जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी. इस विश्लेषण में बात करते हैं चंदौसी सीट की. चंदौसी, संभल जिले की एक तहसील है और यह अपनी प्राचीन बावड़ी के लिए जानी जाती है. चंदौसी सीट की विधानसभा संख्या 31 है. चंदौसी एससी समाज के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है.

इस सीट पर सभी दलों के उम्मीदवार एससी समाज से होते हैं. साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की गुलाबो देवी विधायक बनीं. गुलाबो देवी फिलहाय योगी सरकार में मंत्री भी हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने विमलेश कुमारी और बसपा ने रणविजय सिंह को टिकट दिया था. कांग्रेस ने मिथिलेश कुमारी को प्रत्याशी बनाया था.

2026 में एसआईआर के बाद चंदौसी विधानसभा सीट परव 3,29,891 मतदाता बचे हैं. जबकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त चंदौसी विधानसभा सीट पर 3,93,756 मतदाता थे. यानी एसआईआर के बाद चंदौसी विधानसभा सीट पर 63,865 मतदाता कम हुए हैं.

चंदौसी विधानसभा सीट एससी समाज के लिए आरक्षित जरूर है, लेकिन यहाँ पर एससी मतदाताओं के साथ साथ ओबीसी और मुस्लिम मतदाता अच्छी खासी संख्या में हैं.

2027 के विधानसभा चुनाव में चंदौसी का रूझान किस तरफ रहेगा, इसका विश्लेषण करने से पहले साल 2022 विधानसभा चुनाव में चंदौसी विधानसभा सीट के नतीजे देख लेते हैं-

1. बीजेपी- 1,12,890

2. सपा- 77,523

3. बसपा- 30,481

4. नोटा- 2,059

5. कांग्रेस- 1,595

2022 के विधानसभा चुनाव में चंदौसी विधानसभा सीट पर बीजेपी की गुलाबो देवी ने बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज की. बीजेपी ने सपा की विमलेश कुमारी को 35,367 वोटों से चुनाव हरा दिया. बीजेपी को 49.53 प्रतिशत और सपा को 34.01 प्रतिशत वोट मिले. बीजेपी और सपा के बीच 15.52 फीसदी वोटों का अंतर रहा है. बसपा को लगभग 30 हजार वोट और 13.37 प्रतिशत वोट शेयर हासिल हुआ. कांग्रेस चंदौसी में भी नोटा से पीछे ही रह गई, नोटा से 454 वोट कांग्रेस को कम मिले.

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को गैर यादव ओबीसी का सारा वोट एक साथ मिला. जिसमें सैनी, प्रजापति, पाल, जाट, खड़गवंशी को वोट शामिल बताया जा रहा है. इसके अलावा बीजेपी को सामान्य वर्ग का पूरा वोट मिला, जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य समाज का एकमुश्त वोट बताया जाता है. वहीं बीजेपी को एससी समाज में बसपा के मूल वोट को छोड़कर बाकी अन्य वोट अच्छी खासी संख्या में मिले.

वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार को मुस्लिम और यादव वोट एक साथ मिल. हालांकि एससी समाज का भी लगभग 10 हजार वोट एसपी को मिला. बसपा इस सीट पर अपने मूल वोट बैंक का लगभग 70 फीसदी वोट लेने में कामयाब रही.

2022 के बाद साल 2024 के चुनाव नतीजों ने चंदौसी के समीकरण में कितना बदलाव लाया, यह समझने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव में चंदौसी विधानसभा सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले, यह आंकड़े देखते हैं-

1. बीजेपी- 1,14,204

2. एसपी- 67,886

3. बीएसपी- 29,419

2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने चंदौसी विधानसभा सीट पर जीत हासिल की. बीजेपी ने एक बहुत बड़े अंतर से चंदौसी में सपा पर बढ़त बनाई. बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी ने सपा के जियाउर्रहमान बर्क को 46,318 वोटों से हरा दिया. सपा को लगभग 67 हजार वोट मिले. 2022 के मुकाबले 2024 में चंदौसी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने और बड़े अंतर से सपा को हरा दिया.

2024 के लोकसभा चुनाव में चंदौसी विधानसभा सीट पर बीजेपी का लगभग 1,300 वोट बढ़ गया. बीजेपी को 2022 की तर्ज पर गैर यादव ओबीसी और सामान्य वर्ग का पूरा वोट मिला. 2022 की तुलना में एससी समाज का कुछ वोट और हासिल हुआ.

वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में चंदौसी विधानसभा सीट पर 2022 के मुकाबले सपा का लगभग 10 हजार वोट कम हुआ. सपा को सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट ही मिल पाया. 2022 में सपा को जो थोड़ा बहुत एससी वोट मिला था, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में बिल्कुल भी नहीं मिल पाया. इसके पीछे की वजह शायद 2024 में एसपी का मुस्लिम प्रत्याशी होना हो सकता है. जबकि 2022 में एसपी की प्रत्याशी एससी समाज से थीं.

बसपा ने 2022 वाला अपना प्रदर्शन 2024 में भी दोहराया. बसपा को 2022 की तुलना में 2024 में मात्र 1 हजार वोट ही कम मिले. यानी बसपा एक बार फिर से अपने मूल वोट बैंक का 70 प्रतिशत वोट ले आई.

2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इस सीट पर बढ़त नजर आ रही है. सपा और बीजेपी के बीच ही मुकाबला दिखाई दे रहा है. लेकिन यह मुकाबला किस दिशा में जाएगा, आइए अब चंदौसी के सामाजिक समीकरण को भी समझ लेते हैं.

चंदौसी विधानसभा सीट का सामाजिक समीकरण (अनुमानित)

1. एससी- 90 हजार

2. मुस्लिम- 75 हजार

3. सैनी- 25 हजार

4. खड़गवंशी- 25 हजार

5. क्षत्रिय- 22 हजार

6. ब्राह्मण- 17 हजार

7. यादव- 15 हजार

8. वैश्य- 19 हजार

9. पाल- 19 हजार

10. प्रजापति- 10 हजार

11. कश्यप- 7 हजार

चंदौसी विधानसभा सीट एससी बाहुल्य है. एससी समाज का वोट लगभग 90 हजार के पार है. दूसरे नंबर पर मुस्लिम मतदाता बताए जाते हैं. यादव मुस्लिम समीकरण का वोट लगभग 90 हजार है. इस सीट पर गैर यादव ओबीसी का वोट लगभग 85 हजार के आसपास है. वहीं सामान्य वर्ग के मतदाता लगभग 55 हजार के आसपास हैं. एससी वर्ग के लिए आरक्षित होने के कारण ओबीसी और सामान्य दोनों वर्ग का वोट बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है.

