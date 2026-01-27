'हमने वो समय भी देखा है जब CM आवास को...', गंगोत्री मंदिर में गैर हिंदुओं के बैन पर बोले अखिलेश यादव
UP News: गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है. अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए इसे धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाली राजनीति करार दिया है.
उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के निर्णय के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस फैसले और बीजेपी की राजनीति पर सीधा निशाना साधा है.
उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, "बीजेपी के लोग आज किसी और के लिए कह रहे हैं, कल हमारे लिए कहेंगे. हमने वो दौर भी देखा है जब मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धो रहे थे, क्या ये भारत में संभव है ये बातें."
उन्होंने पीटीआई को दिए बयान में इसे बांटने की राजनीति करार दिया और कहा कि ये नफरत फैलाने का जो ये तरीका है, ये लोग (बीजेपी) लोकसभा में यूपी में भी हारे और बंगाल में भी हारेंगे. अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय आया है जब मंदिर समितियों के फैसलों को लेकर देशभर में बहस छिड़ गई है.
VIDEO | On entry ban of non-Hindus at Gangotri Temple, SP chief Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) says, "We have seen them cleaning UP CM's residence with Gangajal, BJP doing divisive politics."— Press Trust of India (@PTI_News) January 26, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/UbLg6QXNtP
गंगोत्री मंदिर समिति का बड़ा फैसला
बता दें कि उत्तराखंड के आध्यात्मिक सर्किट से जुड़ी इस अहम जानकारी के मुताबिक गंगोत्री मंदिर समिति ने हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि गंगोत्री धाम परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा. समिति का कहना है कि यह कदम मंदिर की पवित्रता, परंपराओं और प्राचीन धार्मिक मर्यादाओं को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है.
मुखबा गांव तक बढ़ाई गई रोक
गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध केवल मुख्य मंदिर तक सीमित नहीं रहेगा. इसे मुखबा गांव में भी सख्ती से लागू किया जाएगा. मुखबा वही गांव है जो सर्दियों के दौरान मां गंगा का शीतकालीन प्रवास स्थल होता है. जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद रहते हैं तब यहीं देवी की पूजा होती है, जिससे इस गांव का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है.
