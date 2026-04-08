UP BJP के पोस्टर पर सपा का पलटवार, सीएम योगी को 'धुएंधर' और अखिलेश यादव के बताया 'धुरंधर'

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रही है. बीते दिन ने 'यूथ अगेंस्ट माफिया' संगठन ने लखनऊ समेत कई जिलों में सपा सरकार की बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' में दिखाए गए 'ल्यारी राज' से तुलना करते हुए सीएम योगी को 'धुरंधर' बताया गया था तो वहीं अब सपा की ओर से भी जबरदस्त पलटवार किया गया है.

समाजवादी पार्टी ने भी राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार की तुलना करते हुए पोस्टर लगाए हैं. इस पोस्टर में अखिलेश यादव को 'धुरंधर' कहा गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ को 'धुएंधर' बताते हुए निशाना साधने की कोशिश की गई है. पोस्टर पर लिखा है 'फर्क साफ़ है'

सपा ने सीएम योगी को बताया 'धुएंधर'

ये पोस्टर आजमगढ़ के समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष कुनाल मौर्य ने लगवाएं हैं. इसमें बीजेपी के पोस्टर की तर्ज पर ही अखबारों की कटिंग के ज़रिए तुलना की गई है. इनमें अखिलेश यादव के साथ लखनऊ की मेट्रो, इकाना स्टेडियम और एक्सप्रेस वे पर सुखोई लड़ाकू विभाग ने एक्सप्रेस वे पर उतारने की ख़बर दी गई है तो वहीं सीएम योगी के साथ यूपी रोजवेज की खस्ता हाल, गुंडाराज और भारी मात्रा में गांजा सप्लाई की खबरों को प्रमुखता दी गई है.

सपा सरकार को बताया था 'ल्यारी राज'

सपा के इस पोस्टर को मंगलवार को बीजेपी के समर्थन में लगाए गए यूथ अगेंस्ट माफिया संगठन के पोस्टर के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है. बीजेपी के पोस्टर में भी अखबारों की कटिंग के ज़रिए ही सपा सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी और योगी आदित्यनाथ को धुरंधर सीएम बताते हुए सवाल किया गया कि आपको क्या चाहिए? सपा का 'ल्यारी राज' या 'धुरंधर सीएम योगी'

बीजेपी के पोस्टर के बाद सपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी फूट पड़ा था, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ समेत तमाम जिलों में लगे पोस्टरों को फाड़ दिया था. अब देखना होगा कि सपा के इस पोस्टर पर बीजेपी की ओर से क्या जवाब आता है.

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