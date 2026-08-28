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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरक्षाबंधन पर सपा का अनोखा विरोध, राखी गिफ्ट में भाई ने 5 किलो चीनी

रक्षाबंधन पर सपा का अनोखा विरोध, राखी गिफ्ट में भाई ने 5 किलो चीनी

पूजा शुक्ला ने कहा कि चीनी त्योहारों में मिठास लाने का काम करती है लेकिन जिस तरह से चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उससे आम लोगों के लिए त्योहारों की मिठास भी प्रभावित हो रही है.

Written By : निखिल साहू |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 28 Aug 2026 01:12 PM (IST)
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त्योहारों से पहले चीनी की बढ़ी कीमत का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी ने अनोखे तरीके से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया. लखनऊ में सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा शुक्ला ने रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधी और बदले में उपहार के तौर पर 5 किलो चीनी ली. इसी के साथ सरकार के खिलाफ विरोध भी दर्ज कराया.

पूजा शुक्ला ने इस मौके पर बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि महंगाई ने मध्यवर्गीय और गरीब परिवारों की कमर तोड़ दी है. चीनी के लगातार बढ़ते दामों का असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है. चीनी त्योहारों में मिठास लाती है, लेकिन अब महंगाई ने इसे दूर कर दिया.

यह भी पढ़ें: रक्षाबंधन पर महिलाओं को नहीं मिले 2500 रुपये! कांग्रेस बोली- ‘वादा भूली BJP’

'त्योहारों की मिठास पर पड़ा असर'

पूजा शुक्ला ने कहा कि चीनी हमारे जीवन का अहम हिस्सा है और त्योहारों में मिठास लाने का काम करती है. लेकिन जिस तरह से चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उससे आम लोगों के लिए त्योहारों की मिठास भी प्रभावित हो रही है. उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के दिन उनके भाई ने उन्हें 5 किलो चीनी भेंट की. उन्होंने इसे महंगी होती चीनी के खिलाफ सांकेतिक विरोध बताया.

भाइयों से की खास अपील

सपा प्रवक्ता ने उत्तर प्रदेश और देशभर के भाइयों से अपील की कि सरकार को आईना दिखाने के लिए रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को चीनी उपहार में दें. पूजा शुक्ला ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की नाकामी और गलत नीतियों की वजह से चीनी महंगी होती जा रही है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पहले ही महंगाई से परेशान है और अब त्योहारों पर भी बढ़ती कीमतों का असर दिखाई दे रहा है.

यह भी पढ़ें: रक्षाबंधन से पहले दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर महाजाम, त्योहार पर जाने की मची होड़

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 28 Aug 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
UP News SAMAJWADI PARTY Rakshabandhan 2026
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