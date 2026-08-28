रक्षाबंधन पर सपा का अनोखा विरोध, राखी गिफ्ट में भाई ने 5 किलो चीनी

त्योहारों से पहले चीनी की बढ़ी कीमत का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी ने अनोखे तरीके से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया. लखनऊ में सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा शुक्ला ने रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधी और बदले में उपहार के तौर पर 5 किलो चीनी ली. इसी के साथ सरकार के खिलाफ विरोध भी दर्ज कराया.

पूजा शुक्ला ने इस मौके पर बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि महंगाई ने मध्यवर्गीय और गरीब परिवारों की कमर तोड़ दी है. चीनी के लगातार बढ़ते दामों का असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है. चीनी त्योहारों में मिठास लाती है, लेकिन अब महंगाई ने इसे दूर कर दिया.

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'त्योहारों की मिठास पर पड़ा असर'

पूजा शुक्ला ने कहा कि चीनी हमारे जीवन का अहम हिस्सा है और त्योहारों में मिठास लाने का काम करती है. लेकिन जिस तरह से चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उससे आम लोगों के लिए त्योहारों की मिठास भी प्रभावित हो रही है. उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के दिन उनके भाई ने उन्हें 5 किलो चीनी भेंट की. उन्होंने इसे महंगी होती चीनी के खिलाफ सांकेतिक विरोध बताया.

भाइयों से की खास अपील

सपा प्रवक्ता ने उत्तर प्रदेश और देशभर के भाइयों से अपील की कि सरकार को आईना दिखाने के लिए रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को चीनी उपहार में दें. पूजा शुक्ला ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की नाकामी और गलत नीतियों की वजह से चीनी महंगी होती जा रही है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पहले ही महंगाई से परेशान है और अब त्योहारों पर भी बढ़ती कीमतों का असर दिखाई दे रहा है.

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